В финальном трейлере «Джокер: Безумие на двоих» Леди Гага поет «That’s Life»

Песня Фрэнка Синатры «That’s Life» стала своего рода гимном фанатов фильма «Джокер» Тодда Филлипса. В почти двухминутном трейлере «Джокер: Безумие на двоих» ее исполняет Леди Гага.

Длинный трейлер «Joker: Folie à Deux» уделяет достаточно внимания как Харли Квинн (Леди Гага), так и Джокеру (Хоакин Феникс) — игра обоих актеров кажется великолепной. Видео демонстрирует многие сцены фильма, но угадать сюжетную линию сложно. Среди кадров есть и жуткие, например, как Джокер замахивается молотом на судью. Судя по нарезке герои много времени проведут в местах лишения свободы или психиатрической помощи. Но есть и сцены свободной жизни в людных местах.

Джокер и Харли устраивают шоу, Артур Флек в образе выступает на суде, а тем временем Готэм погружается в хаос. Но учитывая специфику фильма трудно сказать, что происходит на самом деле, а что — в воображении главных персонажей.

События «Джокер: Безумие на двоих» разворачиваются после оригинального фильма, по результатам сюжета которого Артур Флек оказывается в Аркхэме. Там он встречает Харли Квинн и вместе они создают еще больше хаоса. Предварительно лента собрала на Rotten Tomatoes только 63%. Однако смешанные отзывы не являются чем-то новым для франшизы, поскольку и первый фильм имеет лишь 69% от критиков, однако 89% от зрителей.

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«Люди, которые видели этот фильм, в целом, в конце они сидят и не двигаются около трех-пяти минут, а затем присылают мне сообщения или электронные письма и говорят: «Мне нужна минута, чтобы проработать фильм». Я думаю, что это тревожно. Но я также думаю, что он проясняет многие вещи, о которых у вас могли возникнуть вопросы в первом фильме. Я надеюсь, что на все это ответили. Но я не думаю, что музыка снимает напряжение, если вы спрашиваете об этом», — ранее рассказывал Тодд Филлипс.

Кроме Хоакина Феникса и Гаги, в фильме также сыграли Кэтрин Кинер в роли Марианны Стюарт, Брендан Глисон в роли Джеки Салливан, Зази Битц в роли Софи Дамонд, Гарри Лоути в роли Харви Дента, Стив Куган в роли Пэдди Мейерса и другие. В украинских кинотеатрах «Джокер: Безумие на двоих» дебютирует 3 октября.

Источник: Collider