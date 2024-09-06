«Просто разрывали сценарий»: «Джокер 2» переписывали несколько раз по требованию Хоакина Феникса

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Официально «Джокер 2» стартует в прокате 3 октября, однако первые оценки критиков намекают на «что-то близкое к провалу» — фильм, якобы, получился скучным и неровным, хотя его несколько спасает трогательная игра Хоакина Феникса.

Судя по последним сообщениям, проблемы могут заключаться в том, что сценарий переписывался несколько раз — по просьбе главного актера

«Мы очень часто сидели у Хоакина, просматривали сценарий, а потом просто разрывали его и переписывали заново», — сказала Леди Гага в интервью Vanity Fair.

Режиссер Тодд Филиппс подтвердил ее слова:

«Я говорю о Хоакине, что он туннель в конце света. Ты думаешь: «Да, эта сцена работает, давайте просто снимем ее». А Хоакин говорит: «Нет, давай просто быстро об этом поговорим», и через три часа ты уже переписываешь ее на салфетке».

Те, кто хорошо знаком с творчеством Феникса, знают, что такие трюки для актера не в новинку. Он, к примеру, угрожал покинуть «Наполеон» Ридли Скотта, если сценаристы не перепишут историю, а ранее отказался от экранизации гей-романа Тодда Хейнса 1930-х годов, так и не предоставив комментариев по поводу ухода. Так же Феникс подумывал оставить первый «Джокер».

Сиквел продолжает историю «Джокера» 2019 года и тоже получил рейтинг R из-за сцен с «сильным насилием», «обсценной лексикой», а также «кратковременным полным обнажением». Хоакин Феникс повторяет роль Артура Флека, тогда как Леди Гага впервые примеряет на себя роль его подружки.

Ранее Харли Квинн играла Марго Робби в таких фильмах, как «Отряд самоубийц» (2016), «Хищные птицы» (2020) и «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021). Гага, которая отметилась ролями в лентах «Звезда родилась» и «Дом Гуччи», должна изобразить «более взрослую версию» злодейки и проявить свои вокальные способности (поскольку фильм, как отмечал режиссер Тодд Филлипс, будет чем-то вроде мюзикла). В актерский состав сиквела также вошли Кэтрин Кинер, Брендан Глисон и Зази Битц.

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В украинских кинотеатрах фильм с официальным названием «Джокер: Безумие на двоих» дебютирует 3 октября.

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