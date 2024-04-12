Трейлер «Джокера 2» собрал рекордные для Warner Bros. 167 млн просмотров за сутки, превзойдя хитовую «Барби»

Количество просмотров и комментариев под трейлером продолжения «Джокера» превзошли показатели первого трейлера «Барби» — фильма, который стал кассовым хитом 2023 года.

В целом, как отмечает Variety, трейлер «Джокер: Безумие на двоих» набрал 167 млн просмотров, если учитывать все платформы, где его выпустили — на YouTube у видео сейчас 19 млн просмотров. Несомненно, здесь приложила руку и огромная армия поклонников исполнительницы роли Харли Квинн Леди Гаги — только на Instagarm певицы подписаны 56, 5 млн.

Как по просмотрам, так и по комментариям «Джокер: Безумие на двоих» превзошел первый трейлер «Барби» — важный момент, поскольку лента Греты Гервиг стала кассовым хитом прошлого года и собрала более $1,4 млрд. Оригинальный «Джокер» в 2019 году заработал более $1 млрд во всем мире, а продолжению пророчат еще лучший результат (несмотря на рейтинг R, который несколько ограничит аудиторию).

Отметим, что Warner Bros. потратила $200 млн на «Джокер 2» — это более чем вдвое превышает бюджет первой части.

Если принять во внимание результаты других студий, то трейлер продолжения «Джокера» превзошел трейлеры «Королевства планеты обезьян» (100 млн просмотров) и «Головоломки 2» (157 млн просмотров). В то же время творение Warner Bros. все еще уступает Marvel с трейлером «Дэдпула 3», который в этом году установил рекорд, как самый популярный трейлер всех времен с 365 миллионами просмотров (хотя его данные учитывают телевизионный дебют на Суперкубке).

Хоакин Феникс в продолжении повторяет роль Джокера, которая уже принесла ему «Оскар», а Гага, как упоминалось выше, сыграет Харли Квинн. Ранее режиссер фильма Тодд Филипс, опроверг слухи о том, что фильм будет мюзиклом — хотя и отметил, что музыка в нем играет важную роль (так что здесь певица сможет проявить свои основные способности). Также среди актерского состава появятся Кэтрин Кинер, Брендан Глисон и Зази Битц.

Онлайн-курс "Управління командою в бізнесі" від Laba. Прокачати лідерські компетенції, визначити власний стиль управління та опанувати інструменти кризового реагування допоможе Лариса Стірська, HRD із 10-річним досвідом. Детальніше про курс

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» выйдет в украинских кинотеатрах 3 октября 2024 года.

Трейлер (украинский дубляж)

Трейлер (оригинал)