В Google Drive наконец появилась поддержка сочетания клавиш для копирования, вставки и других команд

Google объявил, что добавляет возможность использовать сочетания клавиш для вырезания, копирования и вставки файлов в сервисе Drive. Правда, воспользоваться этим преимуществом можно только в браузере Chrome.

Как уточняет компания, пользователи могут использовать стандартные сочетания клавиш Control / Command + C, X и V для копирования и перемещения файлов, как в любом другом файловом менеджере. Причём, функция будет работать и на разных вкладках. При попытке скопировать файл с последующей вставкой в документ Google Doc или сообщение электронной почты, сервис вставит заголовок файла и ссылку на него. Также предлагается возможность вставлять ярлыки к файлам, если нет желания дублировать файлы по разным папкам хранилища. Для этого предназначено сочетание клавиш Ctrl / Cmd + Shift + V. Кроме того, Google также добавила сочетание клавиш для открытия папки в виде новой вкладки: Ctrl / Cmd + Enter.

По данным компании, эта функция в Google Drive должна стать доступной для всех к 4 июня.

Источник: The Verge