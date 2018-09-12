В Google Gboard тестируют функцию подбора релевантных GIF изображений, стикеров и прочей информации

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Разработчики компании Google в настоящее время занимаются тестированием новой функции в виртуальной клавиатуре Google Gboard. Более интеллектуальный поиск изменяет характерную кнопку G, когда в процессе набора текста пользователем функция поиска находит релевантные GIF изображения, стикеры или информацию.

Например, если начать вводить имя знаменитости, то кнопка G трансформируется в значок увеличительного стекла, информирую о наличии полезной информации. Нажав на него, пользователь увидит результаты поисковой выдачи по этой знаменитости. При этом нет необходимости повторно вводить поисковый запрос.

Отмечается, что тестирование этой функции в Google Gboard ведётся ещё с июля. И пока нет уверенности в том, что компания выпустит обновление с новой возможностью в обозримом будущем (если вообще выпустит). Тем не менее, тест был расширен с целью привлечь дополнительное количество пользователей.

Источник: Engadget