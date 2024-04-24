В Google передумали — файлы cookie в браузере Chrome не отключат как минимум до 2025 года

Google отложила свой план по постепенному устранению файлов cookie для всех пользователей Chrome. Еще несколько месяцев назад поисковый гигант планировал прекратить использование сторонних файлов cookie до середины 2024 года. Но теперь Google отложила этот шаг минимум до 2025 года.

Alphabet заявила в блоге, что она все еще работает с рекламной индустрией и регуляторами (включая Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании, которое проводит проверку практик Google) над этим планом. Google заявила, что надеется устранить сторонние файлы cookie в начале следующего года при условии, что сможет договориться с регуляторами.

«Мы осознаем, что существуют постоянные проблемы, связанные с согласованием различных отзывов от отрасли, регуляторов и разработчиков, и будем продолжать тесно сотрудничать со всей экосистемой», — заявили в компании.

Google обсуждает с издателями, маркетологами и регуляторами свой план по замене файлов cookie. Обычно маркетологи используют эти файлы для отслеживания активности людей в Интернете и адаптации рекламы в соответствии с инициативой, известной как Privacy Sandbox.

Решение Google постепенно отказаться от файлов cookie повторяет шаги Apple, которая всколыхнула рынок цифровой рекламы в 2021 году, ограничив доступ рекламодателей к данным пользователей в своей операционной системе. Но в то время, когда технические гиганты сталкиваются с усилением антимонопольного контроля, некоторые эксперты обеспокоены тем, что Google, отказавшись от файлов cookie, может увеличить свою власть на рынке цифровой рекламы, где она уже играет доминирующую роль.

Источник: bloomberg

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