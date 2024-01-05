Новости Софт 05.01.2024 в 11:39 comment views icon

Google отключила файлы cookie для 30 млн пользователей Chrome — как узнать, коснулись ли изменения вашего браузера

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Google отключила файлы cookie для 30 млн пользователей Chrome — как узнать, коснулись ли изменения вашего браузера

К середине 2024 года Google планирует прекратить использование сторонних файлов cookie для всех пользователей Chrome, а со вчерашнего дня начала тесты на 1% клиентов — около 30 млн человек, по данным Gizmodo.

Для поклонников конфиденциальности файлы cookie — нечто вроде первородного греха интернета, поскольку большую часть времени его существования считались одним из основных способов технологических компаний отслеживать ваше поведение в сети.

Пользователи, участвующие в тесте, при запуске браузера получат уведомление о том, что они одними из первых опробовали защиту от отслеживания. Поскольку обновление неизбежно нарушит работу некоторых веб-сайтов, которые еще не адаптировались к изменениям, Google временно позволит включить cookie (это можно сделать, щелкнув по значку глаза на панели браузера).

Инициатива Google под названием Privacy Sandbox была разработана как альтернатива файлам cookie, которая позволит рекламодателям показывать пользователям рекламу, одновременно защищая их конфиденциальность. Программа будет распределять пользователей по группам в соответствии с их интересами, и эту информацию уже будут использовать компании для распространения объявлений.

Предполагается, что система будет менее агрессивной, чем файлы cookie обработка данных происходит на самом устройстве, и Google говорит, что будет сохранять «‎интересы» пользователей в течение трех недель.

Проект еще могут отменить регуляторы, если придут к выводу, что он усиливает монополию Google. В противном случае компания отключит сторонние cookie для всех пользователей Chrome уже к середине 2024 года.

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