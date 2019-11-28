В Google Photos наконец можно вручную отмечать людей на фотографиях





Компания Google наконец добавила возможность вручную помечать кого-то на фотографиях в сервисе Google Photos. Ранее в сервисе работала лишь функция автоматического распознавания лиц с последующей сортировкой для более удобного поиска фотографий с конкретными людьми. Но эта система работает не идеально и иногда пропускает лица, а исправить эти ошибки не было возможности.

Теперь пользователи наконец смогут вручную отмечать лица людей, которые не распознаёт автоматическая система. Однако есть одна особенность. Указать пользователя можно лишь в том случае, если сервис распознал на фотографии лицо. Фактически, если Google Photos «видит» на фотографии лицо, но не знает, кто это, то теперь пользователь может определить его сам. Но если алгоритмы сервиса «не увидели» лицо человека (даже если оно там есть), то указать человека не получится. Приложение может пропускать лица, когда они повёрнуты или слегка затемнены.

Как отмечает Google, сервис автоматически сканирует лица (при активации соответствующей опции в настройках), но не делится этой информацией между аккаунтами. Таким образом, если один пользователь пометит конкретного человека, это не значит, что в других учётных записях этот же человек будет помечен аналогичным образом. Отключение группировки лиц в настройках приведёт к удалению созданных пользователем моделей лиц.

Новая функция стала частью последнего обновления Google Photos. Пока что она доступна не всем пользователям, разворачивание происходит постепенно.

Источник: The Verge