В Hollow Knight: Silksong нашли скрытый предмет, который "в разы" упрощает прохождение

Фаны Hollow Knight: Silksong отыскали скрытый предмет, который может серьезно изменить баланс игры.

В новости присутствуют спойлеры к описанию предметов и их расположению

На релизе Hollow Knight: Silksong «взломала» Steam и другие магазины, а уже через несколько дней игроки стали рассказывать о скрытых предметах. Одним из таких стал Герб Жнеца (Reaper Crest) — Странный, но полезный инструмент. Он усиливает атаки принцессы Хорнет, но в то же время заметно их замедляет. Это касается стандартных ударов и атак вниз, так что придется привыкать.

Но главный бонус здесь другой — экипировав герб, вы начинаете генерировать гораздо больше Шелка. Это означает, что у вас чаще есть возможность использовать способности и лечение. В бою с боссами это дает огромное преимущество, даже если придется привыкать к более медленным ударам. Благодаря этому Герб Жнеца может стать ключом к прохождению самых тяжелых боев и областей, где врагов слишком много.

Хотя для платформерных участков его лучше снимать — замедленные атаки там мешают больше, чем помогают. Герб Жнеца можно получить только после испытания в Часовне Жнеца, расположенной в Греймуре (Greymoor).

Отдельно стоит упомянуть еще один предмет — Герб Путешественника (Wanderer Crest). Он возвращает знакомый прием из первой игры: вместо диагонального удара Хорнет получает атаку вниз, как у Рыцаря. Ветераны Hollow Knight могут заценить его, ведь диагональные движения сложнее освоить. Чтобы получить Герб Странника, нужно выполнить несколько действий. В частности выполнить квест после победы над Звоном-зверем (Bell Beast) и иметь Простой Ключ (можно купить в Bonebottom — недалеко от начала игры). Им надо открыть путь к Вормвейз (Wormways) на западе от Мосшома (Mosshome). Именно там и ждет этот предмет.

В результате оба герба заметно меняют стиль Hollow Knight: Silksong. Один делает Hornet более «танковой», позволяя чаще лечиться и применять способности. А другой — возвращает старую механику движений и делает игру более знакомой для фанатов первой части.

Напомним, что Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября, что заставило другие инди-игры быстро перенести свои релизы. Разработчики выставили цену $20 (₴415)что намного ниже ожидаемого. Он доступен на ПК, PlayStation, Xbox, Switch и с первого дня для пользователей в Game Pass.

Источник: GaminGbible / TheGamer