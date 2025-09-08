Новости Игры 08.09.2025 comment views icon

В Hollow Knight: Silksong нашли скрытый предмет, который "в разы" упрощает прохождение

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В Hollow Knight: Silksong знайшли прихований предмет, який "в рази" спрощує проходження

Фаны Hollow Knight: Silksong отыскали скрытый предмет, который может серьезно изменить баланс игры.

В новости присутствуют спойлеры к описанию предметов и их расположению

На релизе Hollow Knight: Silksong «взломала» Steam и другие магазины, а уже через несколько дней игроки стали рассказывать о скрытых предметах. Одним из таких стал Герб Жнеца (Reaper Crest) — Странный, но полезный инструмент. Он усиливает атаки принцессы Хорнет, но в то же время заметно их замедляет. Это касается стандартных ударов и атак вниз, так что придется привыкать.

Но главный бонус здесь другой — экипировав герб, вы начинаете генерировать гораздо больше Шелка. Это означает, что у вас чаще есть возможность использовать способности и лечение. В бою с боссами это дает огромное преимущество, даже если придется привыкать к более медленным ударам. Благодаря этому Герб Жнеца может стать ключом к прохождению самых тяжелых боев и областей, где врагов слишком много.

Хотя для платформерных участков его лучше снимать — замедленные атаки там мешают больше, чем помогают. Герб Жнеца можно получить только после испытания в Часовне Жнеца, расположенной в Греймуре (Greymoor).

Отдельно стоит упомянуть еще один предмет — Герб Путешественника (Wanderer Crest). Он возвращает знакомый прием из первой игры: вместо диагонального удара Хорнет получает атаку вниз, как у Рыцаря. Ветераны Hollow Knight могут заценить его, ведь диагональные движения сложнее освоить. Чтобы получить Герб Странника, нужно выполнить несколько действий. В частности выполнить квест после победы над Звоном-зверем (Bell Beast) и иметь Простой Ключ (можно купить в Bonebottom — недалеко от начала игры). Им надо открыть путь к Вормвейз (Wormways) на западе от Мосшома (Mosshome). Именно там и ждет этот предмет.

В результате оба герба заметно меняют стиль Hollow Knight: Silksong. Один делает Hornet более «танковой», позволяя чаще лечиться и применять способности. А другой — возвращает старую механику движений и делает игру более знакомой для фанатов первой части.

Напомним, что Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября, что заставило другие инди-игры быстро перенести свои релизы. Разработчики выставили цену $20 (₴415)что намного ниже ожидаемого. Он доступен на ПК, PlayStation, Xbox, Switch и с первого дня для пользователей в Game Pass.

Источник: GaminGbible / TheGamer

Популярные новости

arrow left
arrow right
Hollow Knight: Silksong получила новый трейлер с Хорнет. Релиз — через 2 недели
Статистика Death Stranding 2 показывает, что игрокам нравится спасать кенгуру с помощью лестниц
«Отец Elder Scrolls» уходит из игровой индустрии из-за рака: «Его время с нами ограничено»
В Red Dead Redemption 2 открыли необычный способ прицеливания, который "прятался" от геймеров 7 лет
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.2 — больше никакой зачарованной двери в центр Шевченко
GTA 1991 на подходе: мод-приквел для San Andreas покажут в августе после 7 лет разработки
В финале «Ведьмака» от Netflix покажут любимого персонажа из DLC Hearts of Stone
Патч Elden Ring Nightreign с режимом на двоих не выйдет из-за землетрясений на Камчатке
Реалистичнее, чем когда-либо: впервые со времен Hardline Battlefield 6 получила рейтинг "только для взрослых"
Подписчики PS Plus получат три бесплатные игры в августе — среди них Lies of P
Nintendo сохранила 98% команды, пока конкуренты увольняют разработчиков тысячами
Hollow Knight Silksong в день релиза и другие: раскрыт сентябрьский каталог Game Pass
Battlefield 6 собрала 9 000 онлайна в Steam еще до старта бета-теста
Люди, лошади и паркур. Вышел новый трейлер Mafia: The Old Country, которая все больше напоминает Uncharted
Epic Games бесплатно отдает головоломку с 92% одобрительных отзывов
В Steam стартовал фестиваль "стрелялок" от третьего лица — Tom Clancy's, Uncharted и другие со скидками до -90%
Вирусную измену с концерта Coldplay превратили в видеоигру
Создатели 007 First Light раскрыли единственную вещь, которую MGM запретила делать с Бондом
"Лучшая реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасёт задних" в чартах PS Store после разгромной реакции на трейлер
Режиссер новой "Обители зла" Зак Креггер: "Фильм соответствует тону Resident Evil 4, но живет в мире 2 и 3 частей"
Battlefield 6 получит сразу два бета-теста в августе — первый стартует уже через неделю
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить