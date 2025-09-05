"Настоящий шедевр": Hollow Knight Silksong "положила" Steam 500 тыс. онлайна и собрала 90% одобрительных отзывов

Фанаты настолько долго ждали Hollow Knight Silksong, что в первые минуты после релиза «положили» Steam и другие магазины. Все было не зря — игра имеет 90% положительных отзывов.

Разработка сиквела о принцессе-воительнице Хорнет, которая хочет исследовать свое прошлое, длилась семь лет. Недавно Team Cherry неожиданно с трейлером озвучила дату релиза, что заставило другие инди-игры быстро перенести свои релизы. И наконец наступило 4 сентября. После 17:00 пользователи боролись, чтобы просто открыть страницу цифровых магазинов Steam, PlayStation Store, Xbox Store, а также eShop для Nintendo Switch. А те, кому посчастливилось загрузить его на Xbox, получали ошибки при запуске из-за перегруженных серверов проверки. Все при том, что предварительных заказов просто не было.

«Попытка купить эту игру в день релиза была худшим и самым болезненным испытанием — 2,5 часа непрерывного ожидания на грани нервного срыва… Но оно того стоило», — пишут в комментариях.

Когда работа сервисов постепенно восстановилась, метроидвания Это жанр игр с большим миром, постепенно открывающимся через исследование, обретение новых способностей и возвращение к ранее недоступным зонам. Silksong начала бить рекорды. Лишь в Steam игра собрала более 534 тыс. онлайна на старте. Для сравнения: пиковый онлайн оригинальной Hollow Knight составлял чуть больше 72 тыс. и тот рекорд продержался с 2017 года. Продолжение игры о жуках вошло в ТОП-20 игр по количеству игроков в Steam. Она обошла даже рекордное бета-тестирование Battlefield 6.

Геймеры хвалили боссов, саундтреки и окружение в Hollow Knight Silksong. По их словам, геймплей очень напоминает Hollow Knight с Рыцарем, но Хорнет остается достаточно уникальной, чтобы быть уникальным героем, а не просто тенью. Team Cherry перенесли все особенности оригинальной игры: надо покупать карты и оснащать компас, чекпоинты редкие и иногда за деньги, после смерти теряешь валюту (если не вернешься за ней с первой попытки) и тому подобное. Никто не ведет тебя за руку и нет сложности, потому что она и без того хардкорная.

«Единственная игра, которая когда-либо вызывала у меня такое восхищение — настоящий шедевр. Уже с первых секунд она затягивает и напоминает, за что мы ее так любим. В ней есть какая-то особая магия, которую не превзойдет ни одна другая игра. SILKSONG СУЩЕСТВУЕТ!» — добавляют фаны.

Silksong изначально задумывалась как DLC к Hollow Knight в 2018 году, но уже в 2019-м превратилась в полноценное продолжение. С тех пор она стала почти легендой: каждый крупный игровой показ превращался в охоту за датой релиза. Но долго фаны создавали только мемы и шутки.

Еще один фактор успеха — ценовая политика. Многие были уверены, что Silksong будет стоить стандартные $60, но разработчики выставили цену $20 (₴415). Это мгновенно увеличило потенциальную аудиторию, и теперь продажи выглядят удивительно хорошо. Ведь к статистике Steam еще стоит добавить игроков на PlayStation, Xbox, Switch и тех, кто взял игру в Game Pass.

«Казалось, что я вернулся в тот момент, когда впервые играл в Hollow Knight. Я реально остановился, чтобы просто послушать невероятную музыку — и это была лишь первая локация. Ожидание того стоило. Вот что такое настоящий гейминг, и я благодарен, что смог дожить до этого шедевра», — пишет фанат.

Что интересно — несмотря на масштаб ожидания, журналисты не получили доступа к Hollow Knight Silksong до релиза. Никаких кодов для прессы, только короткие демоверсии на выставках. Поэтому первые впечатления о Silksong формируются одновременно у всех: от фанатов до критиков. Уже сейчас видно, что игра имеет более 90% положительных отзывов в Steam. Кстати, если вы не знакомы с жанром метроидвания и не знаете с чего начать (кроме легендарной Hollow Knight), то вот список 10 интересных проектов с различными атмосферами и сюжетами.