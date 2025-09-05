Новости Игры 05.09.2025 comment views icon

"Настоящий шедевр": Hollow Knight Silksong "положила" Steam 500 тыс. онлайна и собрала 90% одобрительных отзывов

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків

Фанаты настолько долго ждали Hollow Knight Silksong, что в первые минуты после релиза «положили» Steam и другие магазины. Все было не зря — игра имеет 90% положительных отзывов.

Разработка сиквела о принцессе-воительнице Хорнет, которая хочет исследовать свое прошлое, длилась семь лет. Недавно Team Cherry неожиданно с трейлером озвучила дату релиза, что заставило другие инди-игры быстро перенести свои релизы. И наконец наступило 4 сентября. После 17:00 пользователи боролись, чтобы просто открыть страницу цифровых магазинов Steam, PlayStation Store, Xbox Store, а также eShop для Nintendo Switch. А те, кому посчастливилось загрузить его на Xbox, получали ошибки при запуске из-за перегруженных серверов проверки. Все при том, что предварительных заказов просто не было.

«Попытка купить эту игру в день релиза была худшим и самым болезненным испытанием — 2,5 часа непрерывного ожидания на грани нервного срыва… Но оно того стоило», — пишут в комментариях.

"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків
Хорнет сидит в заброшенном городе жуков в Hollow Knight Silksong / Team Cherry

Когда работа сервисов постепенно восстановилась, метроидванияЭто жанр игр с большим миром, постепенно открывающимся через исследование, обретение новых способностей и возвращение к ранее недоступным зонам. Silksong начала бить рекорды. Лишь в Steam игра собрала более 534 тыс. онлайна на старте. Для сравнения: пиковый онлайн оригинальной Hollow Knight составлял чуть больше 72 тыс. и тот рекорд продержался с 2017 года. Продолжение игры о жуках вошло в ТОП-20 игр по количеству игроков в Steam. Она обошла даже рекордное бета-тестирование Battlefield 6.

"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків

Геймеры хвалили боссов, саундтреки и окружение в Hollow Knight Silksong. По их словам, геймплей очень напоминает Hollow Knight с Рыцарем, но Хорнет остается достаточно уникальной, чтобы быть уникальным героем, а не просто тенью. Team Cherry перенесли все особенности оригинальной игры: надо покупать карты и оснащать компас, чекпоинты редкие и иногда за деньги, после смерти теряешь валюту (если не вернешься за ней с первой попытки) и тому подобное. Никто не ведет тебя за руку и нет сложности, потому что она и без того хардкорная.

«Единственная игра, которая когда-либо вызывала у меня такое восхищение — настоящий шедевр. Уже с первых секунд она затягивает и напоминает, за что мы ее так любим. В ней есть какая-то особая магия, которую не превзойдет ни одна другая игра. SILKSONG СУЩЕСТВУЕТ!» — добавляют фаны.

Silksong изначально задумывалась как DLC к Hollow Knight в 2018 году, но уже в 2019-м превратилась в полноценное продолжение. С тех пор она стала почти легендой: каждый крупный игровой показ превращался в охоту за датой релиза. Но долго фаны создавали только мемы и шутки.

"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 96% схвальних відгуків
Хорнет возле озера лавы в Hollow Knight Silksong / Team Cherry

Еще один фактор успеха — ценовая политика. Многие были уверены, что Silksong будет стоить стандартные $60, но разработчики выставили цену $20 (₴415). Это мгновенно увеличило потенциальную аудиторию, и теперь продажи выглядят удивительно хорошо. Ведь к статистике Steam еще стоит добавить игроков на PlayStation, Xbox, Switch и тех, кто взял игру в Game Pass.

«Казалось, что я вернулся в тот момент, когда впервые играл в Hollow Knight. Я реально остановился, чтобы просто послушать невероятную музыку — и это была лишь первая локация. Ожидание того стоило. Вот что такое настоящий гейминг, и я благодарен, что смог дожить до этого шедевра», — пишет фанат.

Что интересно — несмотря на масштаб ожидания, журналисты не получили доступа к Hollow Knight Silksong до релиза. Никаких кодов для прессы, только короткие демоверсии на выставках. Поэтому первые впечатления о Silksong формируются одновременно у всех: от фанатов до критиков. Уже сейчас видно, что игра имеет более 90% положительных отзывов в Steam. Кстати, если вы не знакомы с жанром метроидвания и не знаете с чего начать (кроме легендарной Hollow Knight), то вот список 10 интересных проектов с различными атмосферами и сюжетами.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Рэнди Питчфорд: "Borderlands 4 наконец-то в мире, где технологии догнали амбиции нашей игры"
Переобулись? Microsoft возвращает базовую цену игр до $70, за предзаказ The Outer Worlds 2 вернут «переплату»
CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — детали и дата релиза
В Red Dead Redemption 2 открыли необычный способ прицеливания, который "прятался" от геймеров 7 лет
Создатель The Last of Us назвал свою любимую RPG 2025 года: «Одна из самых креативных историй, в которые я играл»
Epic Games бесплатно отдает головоломку с 92% одобрительных отзывов
Среднее время игры в Baldur's Gate 3 составило «шокирующие» 62+ часа, но 75% не прошли ее до конца
В Steam стартовал фестиваль гонок — The Crew, Hot Wheels и другие со скидками до 90%
Актер Resident Evil 2 душил себя для сцены смерти Леона — и едва не умер
Басим в Саудовской Аравии: Ubisoft анонсировала бесплатное DLC для Assassin's Creed Mirage и показала концепт-арты
Новая вакансия CD Projekt Red раскрывает Project Hadar, как экшн-RPG с ближним боем
"Лучшая реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасёт задних" в чартах PS Store после разгромной реакции на трейлер
Смесь Doom и Ghostrunner: на ПК и консолях вышел новый Sci-Fi шутер с 95% рейтинга в Steam
"Темная лошадка года": Hell is Us оценили в 83/100 на OpenCritic за глубокий лор и сложные бои
Камуфляж оружия Battlefield 6 не впечатляет: максимально простой и устаревший, — утечка
Фестиваль фризов от китайской Dark Souls — Wuchang: Fallen Feathers получила лишь 21% положительных отзывов в Steam
Fallout 76 получит больше контента по сериалу Amazon — несмотря на разницу в 194 года
Детектив, монастырь и средневековый COVID: детали нового сюжетного DLC для Kingdom Come Deliverance 2
Rockstar потратила $300 млн для создания "реалистичного" океана в GTA 6, — слухи
Epic Games бесплатно отдает квест-приключение с 95% рейтингом
Вирусную измену с концерта Coldplay превратили в видеоигру
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить