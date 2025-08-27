Новости Игры 27.08.2025 comment views icon

Все боятся Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "задержал" релизы по меньшей мере 8 игр

Маргарита Юзяк

Все боятся Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "задержал" релизы по меньшей мере 8 игр

Анонс даты релиза Hollow Knight Silksong понравился фанатам, но другим разработчикам — нет. Новость заставила по меньшей мере восемь игр сдвинуть свои даты релизов.

Инди-проекты банально не хотят выходить в одном релизном окне с Silksong, потому что понимают, что проигрывают. Потому 4 сентября смело закреплено за проектом Team Cherry. Первыми это сделали Necrosoft Games и издатель Ysbryd. Их тактическую RPG Demonschool перенесли с 3 сентября на 19 ноября.

«Если сентябрь станет моментом Silksong, то нам следует выбрать другое время в календаре, чтобы Demonschool получила собственную возможность быть замеченной и обсужденной по-настоящему», — объяснили разработчики.

До этого уже объявлялись задержки других инди: CloverPit, Faeland 1.0, Aeterna Lucis. Все они хотят выйти тогда, когда у них будет хотя бы шанс получить внимание. Студия Talegames, что работает над Faeland, хочет релиз «в то время, когда игра сможет получить внимание и заботу, которых заслуживает». Относительно ситуации также высказался разработчик Frogteam, который отложил демоверсию своей игры Stomp and the Sword of Miracles:

«Маленькие студии, как моя, полагаются на сарафанное радио и стримеров, чтобы привлечь внимание. А все будут заняты Silksong еще долго», — добавляет Frogteam.

В результате список переносов дополнительно включает в себя Baby Steps, Little Witch in the Woods, Megabonk и тому подобное. Некоторые изменили даты лишь на несколько недель, а Aeternum Game Studios вообще отложила свою Aeterna Lucis вплоть до 2026-го.

Если говорить конкретные даты, то перенос из-за Hollow Knight Silksong выглядит так:

  • Demonschool — с 3 сентября на 19 ноября;
  • CloverPit — с 3 сентября на 26 сентября;
  • Faeland — с 9 сентября на неопределенную дату;
  • Aeterna Lucis — с сентября 2025-го на 2026 год;
  • Stomp and the Sword of Miracles — с 3 сентября на 26 сентября;
  • Baby Steps — с 8 сентября на 23 сентября;
  • Little Witch in the Woods — с 4 сентября на 15 сентября;
  • Megabonk — с 3 сентября на 18 сентября.

По сути, Hollow Knight Silksong для инди-рынка сейчас выглядит как маленькая GTA 6 — все стараются не пересекаться с её релизом. Если «титан» Rockstar заставляет нервничать крупные ААА-проекты, то выхода игры Team Cherry опасаются маленькие студии. И для многих разработчиков это не просто осторожность, а вопрос выживания: конкурировать с игрой такого масштаба означает точно остаться незамеченными.

Источник: Games Radar / Android Police

