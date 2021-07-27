В игре Forza Horizon 5 будет открытый мир, 11 различных биомов, увеличенная в 1,5 раза карта и возможность вертикальных исследований





Одним из самых значительных анонсов Microsoft на выставке E3 2021 стала игра Forza Horizon 5. Компания представила её с потрясающим трейлером, демонстрирующим некоторые из мексиканских регионов игры. А теперь креативный директор разработчика Playground Games Майк Браун и арт-директор Дон Арсета рассказали об открытом мире игры и 11 различных биомах, которые игроки смогут посетить. Ниже представлены соответствующие скриншоты.

В игре Forza Horizon 5 реализовано большое разнообразие ландшафтов. Например, доступны усаженный деревьями каньон, джунгли со скрытыми храмами, влажное болото и даже вулкан. Так что игроки будут постоянно сталкиваться с новыми и разнообразными ландшафтами. И при этом должно быть на что посмотреть, поскольку, по словам Брауна, карта Forza Horizon 5 в полтора раза больше, чем карта в Forza Horizon 4.

Браун и Арсета подчеркнули, что в Forza Horizon 5 гораздо больше возможностей для вертикальных исследований, чем в Horizon 4. Например, игроки смогут кататься вверх и вниз по вулкану, а также проехать по холмистым улочкам в игровом представлении города Гуанахуато.

Игра Forza Horizon 5 должна выйти 9 ноября для Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.

Источник: The Verge