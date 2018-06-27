В Instagram добавлены групповые видео звонки, новый раздел Explore и новые эффекты камеры

Instagram из приложения для обмена фотографиями постепенно трансформируется в универсальный комбайн с большим набором функций. Ранее в приложение были добавлены «Истории», короткие видеоролики, совсем недавно – ролики длительностью до одного часа. Как результат, количество времени, затрачиваемое средним американским пользователем на работу с Instagram увеличилось в 29 минут в день (в сентябре прошлого года) до 55 минут (на текущий момент).

Но на достигнутом в Instagram останавливаться не намерены, и в мобильном приложении начала разворачиваться новая функция – групповые видео звонки. Пользователи могут общаться с четырьмя друзьями одновременно. Начать разговор можно непосредственно в Direct, нажав на новую иконку камеры, расположенную в правом углу. Новая функция работает на платформах iOS и Android. Во время видео чата можно уменьшить размер видео и заниматься другими делами в Instagram. По мере присоединения к разговору других людей, видео увеличивается. Длительность видео звонков не ограничена. Пользователь может присоединяться к активным чатам, отключать уведомления о чатах от определённых людей, блокировать людей, с которыми он не хочет общаться.

Вместе с тем, раздел Explore обновлён путём добавления Topic Channels. Это тематические подборки материалов по темам, которые могут быть интересны пользователю. Так, доступны подборки Art, Sports, Beauty, Fashion, список хештегов. Кроме того, предлагается канал For You, которая представляет собой сборник записей, подобранных по интересам пользователя.

Наконец, в приложение Instagram добавлены новые эффекты камеры, созданные Ariana Grande, Buzzfeed, Liza Koshy, Baby Ariel и NBA. Однако, чтобы автоматически пользоваться ими, необходимо подписаться на любую из этих учётных записей. В противном случае можно нажать на эффект, чтобы опробовать его, а если он понравится, то затем его можно добавить в свою камеру.

Источник: gsmarena