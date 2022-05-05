В Казахстане майнеров обязали становиться на учет в госорганах, предоставлять подробную информацию о фермах и оборудовании

Криптомайнеры Казахстана должны в обязательном порядке зарегистрировать свои операции в органах власти. Все майнеры должны будут предоставить данные о регистрации бизнеса, а также информацию о персонале, мощности, которую они потребляют или планируют потреблять, используемые IP-адреса, планируемых инвестициях, местонахождении майнинг-фермы, используемом оборудовании и копию грузовой таможенной декларации или документ, подтверждающий, что они получили оборудование на законных основаниях, технические условия на подключение к электроснабжению и подтверждение того, что участвующие лица являются резидентами Казахстана. Об этом сказано в официальном приказе.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Новые майнеры должны подать информацию за 30 дней до начала работы, а все закрывающиеся майнинг-фермы, должны сообщить об том властям в течение 10 дней после прекращения работы. Действующие майнеры обязаны подавать актуальную информацию каждый квартал.

Положение является дополнением к приказу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от октября 2020 года. Приказ подписан 29 апреля.

Алан Доржиев, президент Казахстанской ассоциации индустрии блокчейнов и центров обработки данных, сказал CoinDesk, что это первый шаг «на пути к официальному утверждению подачи электроэнергии в центры обработки данных для легального майнинга». Национальный сетевой оператор отключил электроэнергию майнерам в январе, поскольку Казахстан борется с нехваткой энергии, отчасти вызванной притоком криптомайнеров. Многие из них работают нелегально.

В марте власти страны объявили о закрытии 106 майнинг-ферм и конфискации 67 тысяч единиц оборудования на сумму 193 миллиона долларов.