В Киеве заработала система «Поликлиника без очередей» для онлайн записи на приём к докторам

В Киевском детском диагностическом центре запустили в тестовом режиме услугу «Поликлиника без очередей». С ее помощью записаться к доктору на точное время можно онлайн – через сайт поликлиники или городской портал.

Разработали «Поликлиники без очередей» Артур Верба и Андрей Заяц, у которых уже есть опыт создания IT-решений для медицины. Сервис представляет собой единую систему, в которую вносят изменения все участники процесса – от пациентов до сотрудников регистратуры и докторов. Пока общее расписание приема докторов заполняют вручную специалисты проекта, администратор и главврач. Благодаря этому, при заходе в онлайн-систему можно выбирать дни и «окна», в которые принимает врач.

Запись на прием через сайт предназначена для тех случаев, когда пациент хочет выбрать время визита заранее. Система отправит пользователю SMS с датой и точным временем приема – это и будет электронный талон, по которому его примут.

«В ходе работы аналитической составляющей системы расписание будет калиброваться, в зависимости от времени, которое доктора фактически тратят на оказание разных видов услуг», — рассказал Андрей Заяц, сооснователь «Поликлиники без очередей».

В холле поликлиники стоит 27-дюймовый терминал с сенсорным дисплеем, который также установили здесь в рамках проекта «Поликлиника без очереди». С его помощью можно выбрать время приема и распечатать талон как для планирования визита заранее, так и для записи в тот же день. Записи в систему вносят и сотрудники регистратуры, принимая звонки или при обращении.

Как пояснил Главный врач Детского диагностического центра в Киеве (ул. Урловская, 13) Андрей Семиволос, ещё раньше у центра была своя Медицинская информационная система (ЭМСИМЕД). Что касается сервиса «Поликлиника без очереди», то он пока что он работает в ручном режиме. При этом врачи работают в ЭМСИМЕД и вносят данные в «Поликлинику без очереди». Разработчики обещают в дальнейшем интегрировать «Поликлиника без очереди» с ЭМСИМЕД, чтобы можно было записаться через этот ресурс, а работа будет продолжаться в ЭМСИМЕД.

В конце октября проект планируют запустить и в других медицинских учреждениях города. Те поликлиники, у которых нет информационных систем, будут работать в веб-интерфейсе «Поликлиники без очередей».

В основе сервиса – классическая распределенная система управления.

«Есть маленький прокси-сервер и сервер для синхронизации, чтобы в перспективе клиники могли «видеть» друг друга. Система веб-ориентирована: у докторов и регистраторов есть веб-интерфейсы, через которые они работают с одной системой. То же касается и терминала», — поясняет Андрей Заяц.

В ближайшее недели разработчики откроют API системы, чтобы все желающие могли разместить на своем сайте сервис записи к докторам – сайты поликлиник, городских порталов или коммерческие сайты. Пока система бесплатна, но со временем создатели планируют ее монетизировать.

«Поликлиника без очередей» — один из пяти стартапов, отобранных инициативой Kyiv Smart City для внедрения осенью в столице. Проект проходит инкубационную программу в 1991 Open Data Incubator.

Источник: AIN