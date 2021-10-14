Заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов повідомив про старт операції «Конус» по знищенню мотлоху на паркувальних майданчиках столиці.

«Якби цей пост був про те, як комунальні служби героїчно очищають місто, вже завтра ви могли би написати, що конуси та фішки з’явилися знову. Але ми розуміємо, що вдома треба прибирати щодня, і те, що зроблено сьогодні, має робитися постійно: завтра, післязавтра, через місяць і через рік. Наша мета – повернути киянам паркувальні місця там, де вони особливо потрібні. Для міста важливий кожен киянин і немає обраних. Тому операція «Конус» — не одноразова акція. І невдовзі буде мультиплікована на усі райони міста» — зазначив Костянтин Усов.

Заступник мера також пропонує не просто знищити конуси, а зробити з них «символ звільнення самозахоплених паркомісць». Для цього комунальники готові передати необхідну кількість вилучених фішок творчій групі, яка створить з них «крутий арт-об’єкт».

Нагадаємо, що тиждень тому Віталій Кличко презентував нову концепцію транспортної та паркувальної політики Києва, а Костянтин Усов розповів про початок очищення міста від самовільно захоплених паркомісць, та нову систему бронювання машиномісць на онлайн-аукціоні.

Джерело: КМДА