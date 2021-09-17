



Сьогодні, 17 вересня 2021 року, у Києві почали працювати інспектори Комунальної служби перевезень, які контролюватимуть дотримання нових стандартів пасажирських перевезень на маршрутах міста. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«Очима цих інспекторів місто фіксуватиме дотримання на маршрутах цілком конкретних речей: температурний режим в салонах, наявність усіх необхідних документів у водіїв, відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу, наявність уніфікованого інформаційного плакату із портретом і даними водія, технічний стан транспорту, чистоту, наявність форменного одягу у водіїв, пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю та багато іншого», – зазначив Костянтин Усов.

За його словами, для фіксації порушень інспектори будуть «озброєні» постійно включеними боді-камерами.

Заступник голови КМДА також розповів, що особисто поспілкувався з інспекторами перед виходом на рейди і закликав їх не боятися нічого, крім неефективності та зв’язків з маршруточною мафією. Костянтин Усов нагадав, що один склад Комунальної служби перевезень вже буз звільнений в повному складі. І якщо буде треба, то КМДА так само звільнить й наступний.

Зазначимо, що КМДА придбала та сертифікувала спеціальні термометри для контролю температурного режиму в київських маршрутках. Таким чином інспектори підприємства отримали надійний юридичний механізм фіксації перевищення граничної температури влітку (більше 22 градусів) і надмірного холоду в салоні (менше 15 градусів) – взимку.

Придбані німецькі термометри Pocket Humidity Temperature Instrument H560 Dostmann 5020-0560 коштують близько 70 євро (2200 грн), вони вміють вимірювати вологість та температуру в діапазоні від -40°C до +70°C з кроком 0,1°C та точністю ±0,5°C.

Ще влітку КМДА почала підписувати з київськими перевізниками нові договори, де вимагала встановити в маршрутках валідатори та кнопки зупинки, вдягти уніформу на водіїв та навчити їх чемному поводженню українською мовою, заборонити музику/рекламу та забезпечити оптимальний температурний режим.

Джерело: КМДА