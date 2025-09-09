Хакеры взломали швейцарскую криптоплатформу SwissBorg через API и похитили $41 млн

Швейцарская криптоплатформа SwissBorg стала жертвой хакеров. Киберпреступники использовали уязвимость в API стейкинг-партнера Kiln. Им удалось украсть около 193 тыс. токенов Solana (SOL) из программы Earn. Это около $41 млн. Другие сервисы от хакерской атаки не пострадали. Клиентам обещали компенсации.

Сейчас панель управления Kiln, виджет и API не работают. Временно отключили маршруты создания транзакций для всех протоколов в качестве меры безопасности.

Атака на API направлена на программный «мост», который соединяет две системы. В случае SwissBorg ее приложение полагалось на API Kiln для связи со стейкинг-сетью Solana. Скомпрометировав API, хакеры смогли манипулировать запросами и извлекать средства.

Нарушение безопасности повлияло только на пользователей, которые депонировали токены Solana в программе Earn, что составляет около 1% клиентской базы и 2% общих активов.

Программа Solana Earn от SwissBorg позволяет пользователям депонировать SOL через приложение для получения стейкинг-вознаграждений, используя инфраструктуру, предоставленную Kiln.

Украденные средства злоумышленники направили на кошельки Solana, который теперь обозначен на Solscan как SwissBorg Exploiter.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Swissborg