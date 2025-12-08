В Малайзии на майнеров, укравших энергии более чем на $1 млрд, охотятся с помощью дронов и тепловизоров

В Малайзии борьба с нелегальными фермами для майнинга биткоина превратилась в игру в кота и мышь. Это настоящий детектив: власти используют дроны, ручные датчики и шпионаж местных жителей, чтобы выявлять майнеров, которые массово воруют электроэнергию и наносят ущерб государству.

Майнеры действуют осторожно: мигрируют из одного пустого здания в другое, устанавливают теплозащитные щиты, монтируют CCTV-камеры, усиленную охрану и барьеры с битой стеклянной крошкой. За последние 5 лет власти Малайзии обнаружили около 14 тыс. незаконных майнинговых точек. Кража электричества нанесла государственной компании Tenaga Nasional (TNB) убытков на $1,1 млрд. К началу октября, на фоне новых рекордов биткоина было зафиксировано около 3 тыс. случаев кражи электроэнергии для майнинга. В 2024 году только в рамках одного дела было конфисковано 985 установок для майнинга.

«Риски выходят за пределы простой кражи. Они буквально уничтожили нашу инфраструктуру и являются угрозой для всей системы. Это явно работа синдиката — об этом говорит их мобильность и организация. Даже если вы работаете легально, рынок слишком нестабилен. Не существует никакого майнинга, который был бы действительно успешным в правовом поле», — заявил Акмал Насрулла Мохд Насир, заместитель министра энергетики.

Охота на майнеров начинается с неба. Дроны пролетают над рядами магазинов и заброшенных домов, ища аномальное тепло — термальный след работающих машин. На земле работают портативные сенсоры, которые обнаруживают нерегулярное потребление электроэнергии. Иногда все начинается с простых жалоб: жители сообщают о «птичьих звуках», а правоохранители находят аудиозаписи природы, маскирующие гул работающих ферм.

Над Малаккским проливом возвышается ElementX Mall — огромный торговый комплекс, опустевший во время пандемии и не восстановившийся. В 2022 году он приобрел неожиданного арендатора: биткоин-майнеров. К началу 2025 года ферма исчезла. В Сараваке, за сотни миль, ситуация аналогичная: компания Bityou разместила ферму на территории бывшей лесопильной площадки. Компания отказалась комментировать ситуацию.

В Малайзии майнинг законен, если операторы официально получают электроэнергию и платят налоги. Но 25 ноября спецкомитет предложил запретить майнинг В мире майнинг потребляет больше электричества, чем все ЮАР или Таиланд. Более 75% этой добычи сейчас приходится на США, согласно данным Cambridge Centre for Alternative Finance. Доля Малайзии менее прозрачна: в январе 2022 года она составляла 2,5% глобального хешрейта, но более новых данных университет не опубликовал.

