В Microsoft Edge наконец-то появилась синхронизация истории и открытых вкладок

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В свежем обновлении стабильной версии браузера Microsoft Edge появилась долгожданная функциональность — возможность синхронизации вкладок и истории между платформами Android, Windows и macOS, которая улучшит кроссплатформенное использование браузера.

До этого момента новейший Microsoft Edge на базе движка Chromium синхронизировал только пароли и закладки, а также позволял отправлять ссылки на любое другое устройство, привязанное к учетной записи Microsoft. В прошлом месяце синхронизация вкладок между Android и Windows появилась в бета-версии браузера, а теперь функция стала доступна для пользователей стабильной версии Microsoft Edge.

Новая функция уже доступна, причем от пользователей никаких действий не требуется (только передвинуть соответствующий переключатель в настройках браузера), так как обновление развертывается автоматически на стороне сервера.

@thurrott Wasn't aware Edge stable now does History and Open Tab sync. Good start of 2021 pic.twitter.com/raEP0TUbzz — Bart W (@b4rtw) January 4, 2021

Microsoft весьма активно развивает и продвигает Edge. В октябре вместе с полугодовым обновлением Windows 10 October 2020 Update (20H2), вышла бета-версия браузера для Linux (до этого он был доступен только на Windows и macOS).

Здесь также будет уместно вспомнить о недавнем обновлении Microsoft Authenticator, превращающем фирменное приложение-аутентификатор в универсальный бесплатный менеджер паролей, который синхронизирует данные между Edge, Chrome, iOS и Android.