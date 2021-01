В Microsoft Edge наконец-то появилась синхронизация истории и открытых вкладок

В свежем обновлении стабильной версии браузера Microsoft Edge появилась долгожданная функциональность — возможность синхронизации вкладок и истории между платформами Android, Windows и macOS, которая улучшит кроссплатформенное использование браузера.

До этого момента новейший Microsoft Edge на базе движка Chromium синхронизировал только пароли и закладки, а также позволял отправлять ссылки на любое другое устройство, привязанное к учетной записи Microsoft. В прошлом месяце синхронизация вкладок между Android и Windows появилась в бета-версии браузера, а теперь функция стала доступна для пользователей стабильной версии Microsoft Edge.

Новая функция уже доступна, причем от пользователей никаких действий не требуется (только передвинуть соответствующий переключатель в настройках браузера), так как обновление развертывается автоматически на стороне сервера.

@thurrott Wasn't aware Edge stable now does History and Open Tab sync. Good start of 2021 pic.twitter.com/raEP0TUbzz

— Bart W (@b4rtw) January 4, 2021