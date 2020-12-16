Новый менеджер паролей Microsoft синхронизирует данные между Edge, Chrome, iOS и Android





Microsoft разрабатывает новый менеджер паролей, который «дружит» не только с ее собственным браузером Edge, но и конкурирующем Google Chrome, а также обеспечивает автозаполнение паролей в приложениях на iOS или Android. Предварительная версия инструмента уже доступна в составе обновленной версии приложения-аутентификатора Microsoft Authenticator.

Пароли подтягиваются прямо из браузера Microsoft Edge, на котором и завязана работа функции автозаполнения паролей, и затем могут использоваться на нескольких устройствах пользователя через аккаунт Microsoft. Отдельно Microsoft выпустила расширение Microsoft Autofill для браузера Google Chrome — оно синхронизирует все пароли, хранящиеся в аккаунте Microsoft.

Ранее проскакивали сообщения, что Microsoft создает полноценный менеджер паролей, планируя включить его в потребительскую подписку Microsoft 365, но, похоже, его выпуск отложили. Заменить полноценные менеджеры вроде 1Password или LastPass функция автозаполнения паролей Microsoft не сможет, но она вполне может пригодиться пользователям, которые активно используют свой аккаунт и сервисы Microsoft для работы не нескольких устройствах одновременно.

Как уже отмечалось выше, бета-версия функции автозаполнения паролей доступна с сегодняшнего дня в Microsoft Authenticator — необходимо только выбрать ее по умолчанию в настройках iOS или Android. Автозаполнение работает только с пользовательскими учетными записями Microsoft и недоступно для корпоративных пользователей — компаниям необходимо подать специальную заявку, чтобы включить эту возможность для корпоративных пользователей Microsoft Authenticator.