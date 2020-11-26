В Минэнерго предупредили о неизбежном повышении тарифов на электроэнергию для населения

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Соответствующее заявление о подорожании электроэнергии для населения на брифинге сделал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко, передает «Укринформ».

«Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение по части тарифов для бытового потребителя. Последние месяцы ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение», — цитирует чиновника источник.

По словам Юрия Бойко, сейчас средневзвешенная стоимость доставки электроэнергии к потребителю — 1,03 гривны. То есть, сейчас потребители платят фактически только за транспортировку.

«А средневзвешенная цена 1 кВт-ч. для средневзвешенного потребителя за последние месяцы составляет 1,04 грн. По сути, в рамках текущей модели оплачивается исключительно доставка», — добавил и.о. министра энергетики.

Но уже в следующем месяце тариф Укрэнерго повысится на 7 коп. — до 31 коп. за кВт⋅ч. Речь о тарифе на доставку, который не включает в себя производство.

Сейчас минимальный тариф на первые 100 кВт∙ч в месяц для населения составляет 90 коп. за 1 кВт·ч (с учетом НДС). Пока неясно, какого рода изменения готовятся и насколько в итоге подорожает электроэнергия.

Остается вспомнить, что еще летом появились сообщения о возможной отмене льготного тарифа на электроэнергию для населения, но тогда НКРЭКУ сделала странное опровержение, а экс-министр энергетики Ольга Буславец заверила, что в этом году тарифы для населения повышать не будут.