В минувшем месяце в Украину было ввезено в шесть раз больше электромобилей, чем годом ранее

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В январе 2018 года в Украину завезли 793 электромобиля, что в 6 раз больше, чем в январе 2017 года. Об этом сообщил и. о. председателя ГФС Мирослав Продан.

По его словам, объёмы импорта электромобилей в Украине относительно небольшие, потому что электрокар всё ещё является слишком дорогим по сравнению с обычным автомобилем.

«Я убежден, что количество электрокаров будет расти ежегодно – граждане начнут переходить на экологические авто. Увеличение спроса мы видим уже в январе: ввезено 793 электромобиля, в шесть раз больше, чем в январе 2017 года», – отметил Продан.

В 2017 году в Украине было импортировано 2,7 тыс. электромобилей. При этом удельный вес электрокаров в импорте всех транспортных средств чрезвычайно мал. Всего новых автомобилей в прошлом году было ввезено 80,5 тыс., подержанных – почти 73 тыс.

Напомним, с 1 января 2018 отменили НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. Очевидно, это дало определённый толчок увеличению объёмов ввоза электрокаров в Украину.

Источник: «Экономическая правда»