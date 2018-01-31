В 2017 году в Украине зарегистрировали 3265 электромобилей, что почти вдвое больше показателей предыдущего года [инфографика]

Федерация работодателей автомобильной отрасли проанализировала данные от Министерства внутренних дел и сделала вывод, что за весь 2017 год в Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом, что почти вдвое больше (+91%), чем в предыдущем году. При этом по данным ФРАО, первичные регистрации составили почти 40% от всего объема зарегистрированных электромобилей.

Отметим, что под “регистрацией в Украине” ФРАО подразумевает первичные и вторичные регистрации, а также регистрации транспортных средств, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. Не вошли в данную статистику перерегистрации и временные регистрации.

Самой популярной электромобильной маркой в ​​Украине остается Nissan, предпочтение которому в 2017 году отдали 2666 автомобилиста (доля на рынке 81,7%). На второе место поднялись электромобили BMW, занимавшие в 2016 году лишь пятую позицию (117 единиц или 3,6% всех регистраций).

Немного отстает от немцев американская Tesla, которая заняла третью строчку рейтинга с показателем 111 авто (доля на рынке 3,4%). На четвертом месте оказался Ford (76 шт., доля на рынке 2,3%), а замыкает ТОП-5 рынка украинского рынка электромобилей Fiat, который увеличил регистрации в семь раз с 6 до 42 единиц, получив долю рынка 1,2%.

Напомним, что по данным той же организации в течение 1 полугодия 2017 года в Украине было зарегистрировано 1668 автомобилей с электрическим приводом, что на 165% больше результатов аналогичного периода прошлого года. На тот момент первичные регистрации составили почти 36% от всего объема регистраций электромобилей.

А вот по данным “Укравтопрома” за весь 2017 год в Украине приобрели 2697 электромобилей (в 2,3 раза больше, чем в 2016 году), что составляет 1,94% от общих продаж автомобилей в стране, при этом 85% пришлось на б/у экземпляры, что можно усреднить до значений 400 новых электромобилей (0,49% рынка всех автомобилей) и 2300 б/у электромобилей (4,06% рынка всех автомобилей).

Источник: ФРАО