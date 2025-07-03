В MIT создали карманный 3D-принтер, печатающий объекты за секунды

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Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) в США создали крошечный 3D-принтер размером с чип, который за считанные секунды формирует необходимые объекты с помощью света.

Команда исследователей под руководством профессора Елены Натарос создала 3D-принтер, излучающий реконфигуриемый луч света в смолу для создания твердых форм. Этот крошечный принтер вполне помещается на ладони. Ожидается, что с его помощью пользователи смогут быстро создавать индивидуальные, дешевые объекты.

По словам разработчиков, система состоит из одного фотонного чипа размером в несколько миллиметров, без каких-либо дополнительных подвижных частей. Он излучает видимый свет в смолу, что позволяет осуществлять немеханическую 3D-печать.

Команда экспериментально продемонстрировала версию прототипа 3D-принтера на основе чипа, вдохновленную стереолитографией, с использованием интегрированной оптической фазированной решетки. Управляемый луч видимого света изменяет форму смолы на необходимую для изготовления 3D-объектов.

Исследователи считают, что создание 3D-объектов на ладони за считанные секунды с использованием лишь одного фотонного чипа может трансформировать современное производство. Существующие 3D-принтеры используют масштабные и сложные платформы для послойного создания материалов. Однако это ограничивает скорость печати, размеры и формфактор изготавливаемых объектов.

Кроме этого исследователи также создали крошечный оптический пинцет, который с помощью света захватывает и манипулирует биологическим материалом Крошечное устройство использует плотно сфокусированный луч света для захвата и управления материалом. Инновация представляет новую модальность для интегрированных оптических пинцетов, значительно расширяя их полезность и совместимость с существующими приложениями.

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Представленное решение предлагает более доступный и быстрый механизм создания 3D-объектов, что может быть перспективным в военной, медицинской, инженерной и потребительской отраслях. Такие устройства размером с чип позволяют реализовать приложения, которые до этого казались невозможными, раздвигая границы возможного в оптике.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: Interesting Engineering

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