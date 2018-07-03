В надежде достичь прибыльности HTC уволит 1500 сотрудников

Компания HTC сообщила о намерении сократить 1500 сотрудников. Сокращению подлежит персонал тайваньского производственного подразделения. Благодаря такому шагу руководство компании надеется вернуться к прибыльной деятельности.

В заявлении HTC говорится о проведении (очередной) реорганизации с целью лучше использовать эффект экономии. При этом компания обязалась сотрудничать с Бюро по трудоустройству, чтобы помочь всем уволенным сотрудникам.

June 26: @htc says it will return to profitability this year

July 2: @htc says it will cut its Taiwan workforce by 1,500 people (about 22% of total employees) — Samson Ellis (@samsonellis) 2 июля 2018 г.

Реорганизации стали обычным явлением для HTC, и в этом году компания ощущает на себе последствия предыдущей реорганизации. Вскоре после того, как президент мобильного подразделения HTC подал в отставку, компания решила объединить свои VR и мобильное подразделения в единую структуру. Но на самом деле это не очень помогло компании. Её последние смартфоны, такие как U12+, получают не самые лестные отзывы и жалобы на удобство использования. В то же время гарнитура Vive Pro была тепло воспринята общественностью, но и она подверглась критике из-за высокой цены и нехватки аксессуаров.

Мобильное подразделение HTC приносило убытки на протяжении нескольких лет. Фактически, компания, которая была в числе лидеров на рынке смартфонов, с 2014 года постоянно получает годовой убыток. В попытке исправить ситуацию, в прошлом году HTC продала компании Google команду, занимавшуюся разработкой устройств Pixel. С одной стороны, такой шаг позволил HTC уменьшить персонал, примерно, на 2 тыс. человек, а также получить в своё распоряжение необходимые денежные средства в сумме $1,1 млрд. С другой стороны, в результате этой сделки компания лишилась лучших сотрудников своего исследовательского подразделения, которые теперь работают на конкурирующую компанию.

Источник: Engadget