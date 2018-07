В надежде достичь прибыльности HTC уволит 1500 сотрудников

Компания HTC сообщила о намерении сократить 1500 сотрудников. Сокращению подлежит персонал тайваньского производственного подразделения. Благодаря такому шагу руководство компании надеется вернуться к прибыльной деятельности.

В заявлении HTC говорится о проведении (очередной) реорганизации с целью лучше использовать эффект экономии. При этом компания обязалась сотрудничать с Бюро по трудоустройству, чтобы помочь всем уволенным сотрудникам.

June 26: @htc says it will return to profitability this year

July 2: @htc says it will cut its Taiwan workforce by 1,500 people (about 22% of total employees)

