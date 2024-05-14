В новых iPad Air и iPad Pro появилось меню «Состояние батареи» с подсчетом количества циклов и ограничением зарядки на уровне 80%

В новых планшетах Apple iPad Air и iPad Pro в разделе настроек есть новое меню «Состояние батареи», которое содержит параметры, которые когда-то были ограничены моделями iPhone 15.

Итак, раздел «Настройки» ➝ «Аккумулятор» теперь содержит новое меню «Состояние батареи», в котором отображается параметр «Состояние батареи» (со значением типа «Нормальный»), максимальная емкость, количество циклов и ограничения оптимального заряда на уровне 80%. Пользователи также могут увидеть подробности о том, когда аккумулятор был изготовлен и когда он был использован впервые.

Код, который ранее был найден в бета-версии iPadOS 17.5, ссылался на меню «Состояние батареи». Предполагалось, что это нововведение будет ограничено только новыми моделями iPad. Примечательно, что считывание количества циклов и возможность более строгого предотвращения зарядки свыше 80% до сих пор были эксклюзивными функциями серии iPhone 15, и их также нет на старших версиях iPhone.

Ограничение 80% отличается от функции Оптимизированной зарядки батареи на предыдущих моделях iPhone, которая интеллектуально откладывает зарядку свыше 80% до более подходящего времени, изучая ежедневные тенденции зарядки устройства. Если включен жесткий лимит в 80%, iPad никогда не будет заряжаться выше этого процента, за исключением редких случаев, чтобы «поддерживать точные оценки состояния заряда батареи». Apple говорит, что сокращение времени, в течение которого батарея полностью заряжена, может уменьшить износ батареи и увеличить срок ее службы.

Источник: macrumors