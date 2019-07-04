В Пентагоне рассматривают идею создания компактной автономной космической станции





Подразделение оборонных инноваций Пентагона (DIU) изъявило желание финансировать проект по созданию автономного орбитального «аванпоста» где бы проводились различные эксперименты и размещалось оборудование. В перспективе он мог бы стать местом для временного пребывания человека.

По мнению оборонного ведомства, орбитальный аванпост должен уметь самостоятельно перемещаться по орбите и быть небольшим – объёмом порядка кубометра с возможностью разместить до 80 кг полезной нагрузки, иметь непрерывную мощность и давление от 0 до 1 атм. Станция должна быть модульной, то есть иметь возможность присоединять модули или другие аванпосты, быть защищённой от радиации (в случае использования за пределами низкой околоземной орбиты) и иметь роботизированную руку. В Пентагоне хотят, чтобы такой аванпост был готов в течение двух лет после заключения контракта с подрядчиком.

Пока не ясно, какое у него предназначение. Возможно, это станет платформой, которую военные смогут использовать для различных целей, например, для экспериментов или разведки. Также похоже на то, что американцы в конечном счёте хотят превратить орбитальный аванпост в подходящую среду обитания для персонала оборонного ведомства. Но это вовсе не означает, что Министерство обороны США готово создать собственный парк космических станций на орбите.

Это не первый раз, когда американские военные выдвигают идею создания собственной космической станции. В начале 1960-х годов ВВС США объявили о создании пилотируемой орбитальной лаборатории, которая должна была использовать аппараты Gemini для проведения разведывательных миссий на орбите. Однако проект был свёрнут, поскольку выяснилось, что спутники могут выполнять ту же задачу менее затратным способом. В 1970-х годах Советский Союз запустил аналогичные станции «Салют» со сменяемыми экипажами, но впоследствии они также были заменены спутниками.

Источник: The Verge