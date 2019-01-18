В приложении и онлайн сервисе «Ощадбанка» теперь можно работать и с картами других украинских банков

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Клиенты «Ощадбанка», которые владеют карточными счетами в других банках Украины, теперь смогут добавлять и использовать все свои карточки в едином мобильном приложении или в личном кабинете веб-банкинга. Чтобы добавить карту другого банка, достаточно ввести её реквизиты и подтвердить привязку карты по номеру телефона.

Пока что новый сервис даёт возможность осуществлять карточные переводы и оплату услуг мобильной связи. Но в дальнейшем функциональные возможности сервиса планируется постоянно расширять. В дальнейшем будет запущена возможность оплаты коммунальных и других услуг.

«Мы активно анализируем отзывы и предложения клиентов и постоянно работаем над усовершенствованием онлайн-платформы «Ощад 24/7». С каждым обновлением расширяется перечень доступных для оплаты услуг и сервисов для всех регионов Украины, оптимизируется скорость и удобство работы функционала, добавляются новые удобные элементы интерфейса, повышается качество обслуживания клиентов путем добавления наглядных интегративных инструкций по работе функционала и обратной связи с сотрудниками банка для неавторизованных пользователей», – заявил председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.

Источник: finclub