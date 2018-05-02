В процессе тестов на прочность у смартфона Huawei P20 Pro треснуло защитное стекло дисплея, но сам аппарат выжил

Недавно представленный смартфон Huawei P20 Pro попал в руки известного разрушителя гаджетов JerryRigEverything, который и устроил новинке традиционные испытания огнём и твёрдыми предметами. Смартфон прошёл все испытания и сохранил работоспособность, хотя и завершил их в не самой лучшей форме.

Защитное стекло дисплея смартфона Huawei P20 Pro обеспечивает хороший уровень защиты. Оставить царапины на стекле можно лишь при воздействии предметами с 6-ым и более уровнями твердости по шкале Мооса. При этом отмечается, что в устройстве используется не традиционное для флагманских устройств защитное стекло Gorilla Glass, а просто «закаленное стекло». Круглая решётка отверстия динамика достаточно легко повреждается острыми предметами. А вот поверхность кнопки Home успешно противостоит негативным внешним воздействиям. Боковые металлические кнопки питания и управления громкостью, а также боковые грани корпуса достаточно легко царапаются острыми предметами. Зато заднюю панель и объективы тройного модуля камеры поцарапать достаточно проблематично.

После воздействия открытым огнём на AMOLED дисплей на протяжении 20 секунд на экране осталось выгоревшее пятно, которое так и не исчезло и заметно даже при выключенном дисплее. В процессе проведения теста на изгиб смартфон сохранил форму, но защитное стекло дисплея треснуло. Следует отметить, что трещина возникла в том месте, которое подверглось воздействию предметом с 7-ым уровнем твердости по шкале Мооса. При этом пострадало только стекло, дисплей сохранил свои функциональные возможности.

Источник: gsmarena