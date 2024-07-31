В PS Store стартовал второй этап Летней распродажи — Baldur’s Gate 3, Helldivers 2 и другие 4000 игр со скидкой до 80%

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PlayStation Store расширил свой летняя распродажа, добавив новые заманчивые предложения для геймеров. Акция стартовала 17 июля и продлится до 14 августа.

Среди самых интересных предложений второго этапа распродажи — скидка 20% на лучшую игру 2023 года Baldur’s Gate 3. Helldivers 2, которая недавно вышла, также получила первую скидку — 20% на издание Super Citizen Edition.

Подборка игр со скидками с летней распродажи в PS Store

The Last of Us Part II Remastered 1199₴ (-20%)

Marvel’s Spider-Man 2 — 1724,25₴ (-25%)

God of War Ragnarök Digital Deluxe Edition — 1715₴ (-34%)

HELLDIVERS™ 2 Super Citizen Edition — 1359₴ (-20%)

Assassin’s Creed Mirage — 714₴ (-50%)

STAR WARS Jedi: Survivor Deluxe — 1499₴ (-50%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle — 791₴ (-67%)

Baldur’s Gate 3 — 1839₴ (-20%)

Grand Theft Auto Online (PlayStation®5) — 324₴ (-50%)

«Like a Dragon: Несметные богатства» для PS4 & PS5 — 1299₴ (-35%)

Стоит отметить, что 1 августа некоторые игры из первой волны распродажи потеряют свои скидки. Поэтому геймерам рекомендуют не медлить с покупками, если они нашли что-то интересное для себя.

Для удобства покупателей PlayStation создал страница, где собраны все акционные предложения. Там вы найдете полный перечень игр и приложений, которые участвуют в летней распродаже.

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Раздел Игры выходит при поддержке ?

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