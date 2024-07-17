В PS Store большая летняя распродажа — Elden Ring, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy и другие 4500 игр со скидкой до 80%

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PlayStation запустила грандиозную летнюю распродажу в своем цифровом магазине. Более 4500 игр и дополнений для PS5 и PS4 получили скидки до 80%. Акция продлится с 17 июля по 14 августа.

Среди хитов, которые можно приобрести по сниженным ценам, стоит отметить Elden Ring (скидка 30%) и Hogwarts Legacy (скидка 60%). Также в распродаже участвуют Call of Duty: Modern Warfare 3 со скидкой 45% и многие другие популярные титулы.

PlayStation разделил акцию на две волны. Первая стартовала 17 июля, а уже 1 августа магазин обновит ассортимент, добавив новые игры со скидками. Это даст игрокам еще больше возможностей пополнить свою коллекцию.

Подборка игр со скидками с летней распродажи в PS Store

Call of Duty®: Modern Warfare® III — 1346₴ (-45%)

Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition — 999₴ (-50%)

Elden Ring PS4 & PS5 — 1 259₴ (-30%)

Hogwarts Legacy для PS5 — 839₴ (-60%)

Mortal Kombat 1 — 879₴ (-60%)

Red Dead Redemption 2 — 560₴ (-67%)

Tekken 8 — 1 253₴ (-43 %)

Avatar: Frontiers of Pandora — 1 149₴ (-43%)

Far Cry 6 Game of the Year Edition — 1 064₴ (-70%)

Alan Wake 2 — 974₴ (-35%)

Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition — 1073₴ (-75%)

Marvel’s Spider-Man Remastered — 985₴ (-42%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 — 480₴ (-60%)

«Ведьмак 3: Дикий Гин — Полное Издание» — 337₴ (-75%)

Mount & Blade II: Bannerlord — 749₴ (-50%)

Assassin’s Creed Odyssey — 379₴ (-80%)

Распродажа охватывает практически все крупные релизы последних лет, за исключением эксклюзивов PlayStation. Помимо полных версий игр, пользователи смогут приобрести со скидками разнообразные дополнения и DLC.

Для удобства покупателей PlayStation создала специальную страницу, где собраны все акционные предложения. Там вы найдете полный перечень игр и приложений, которые участвуют в летней распродаже. Кроме того, стоит обратить внимание на сервис PSPrices. Благодаря многочисленным фильтрам вы сможете быстро найти именно те игры, которые вас интересуют, по лучшей цене.

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Источник: Pushsquare, PS Store

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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