В работе Google Календаря произошел сбой

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В работе одного из самых популярных сервисов Google вечером 18 июня произошел сбой. Речь о сервисе для планирования встреч, событий и дел Google Календарь. У затронутых данной проблемой пользователей отсутствует доступ к сервису. При попытке открыть сайт сервис выдает ошибку 404.

Сервис для проверки работоспособности сервисов Google подтверждает наличие проблем. Проблемы в работе сервиса Google Календарь начались в 17:22 по киевскому времени и наблюдаются до сих пор.

Что стало причиной сбоя пока неизвестно. Команда разработчиков подтвердила, что активно работают над установлением причины сбоя и ее устранением.

Другие сервисы Google вроде Gmail и Google Maps работают нормально, но определенные проблемы есть у Hangouts Meet.

Весьма иронично, что проблемы в работе Google Календаря начались спустя час после того, как на странице G Suite в Twitter появилась реклама этого самого Google Календаря — о том, как сервис упрощает планирование встреч и разных событий.

Обновлено: Ожидается, что проблема будет устранена к 20:40.

Источник: Google