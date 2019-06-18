В работе Google Календаря произошел сбой
В работе одного из самых популярных сервисов Google вечером 18 июня произошел сбой. Речь о сервисе для планирования встреч, событий и дел Google Календарь. У затронутых данной проблемой пользователей отсутствует доступ к сервису. При попытке открыть сайт сервис выдает ошибку 404.
Сервис для проверки работоспособности сервисов Google подтверждает наличие проблем. Проблемы в работе сервиса Google Календарь начались в 17:22 по киевскому времени и наблюдаются до сих пор.
Что стало причиной сбоя пока неизвестно. Команда разработчиков подтвердила, что активно работают над установлением причины сбоя и ее устранением.
Другие сервисы Google вроде Gmail и Google Maps работают нормально, но определенные проблемы есть у Hangouts Meet.
Весьма иронично, что проблемы в работе Google Календаря начались спустя час после того, как на странице G Suite в Twitter появилась реклама этого самого Google Календаря — о том, как сервис упрощает планирование встреч и разных событий.
Scheduling made simpler with @googlecalendar → https://t.co/3WXZX2deRE pic.twitter.com/s3E1q8gGsO
— G Suite (@gsuite) June 18, 2019
Обновлено: Ожидается, что проблема будет устранена к 20:40.
Источник: Google