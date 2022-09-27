В работе интернет-провайдера «Ланет» произошел массовый сбой

Клиенты интернет-провайдера «Латнет» столкнулись с проблемой доступа к сети. Пользователи из разных районов Киева сообщают об отсутствии интернет-доступа.

Кроме того, наблюдаются проблемы в работе сайта провайдера. Он загружается очень медленно, а при попытке зайти в пользовательский кабинет возникает ошибка 502 Bad Gateway. Вместе с тем невозможно совершить вызов на контактный номер провайдера.

Некоторые из пользователей сообщают, что в ответ на обращение в службу технической поддержки провайдер сообщает о возникновении массовой неполадки.

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«Наши сотрудники уточняют ситуацию. Постараемся наладить работу как можно скорее. Извиняемся за временные неудобства», — отвечает служба поддержки.

Что именно стало причиной массовой неполадки, пока не сообщается.