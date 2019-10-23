В Раде задумались о регулировании рынка услуг ШПД, вплоть до корректировки тарифов интернет-провайдеров

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Депутаты профильного комитета Верховной рады Украины по вопросам цифровой трансформации предложили сделать доступ к интернету универсальной услугой для населения. Соответствующее предложение содержится в законопроекте №2264 «Об электронных коммуникациях» — доработанной версии скандального законопроекта №1083 о блокировке серых телефонов по IMEI и обязательной регистрации мобильных абонентов отозван, на инициативу обратило внимание издание Liga.Tech.



В числе прочего законопроект, определяющий принципы государственного управления и регулирования в сфере электронных коммуникаций, предусматривает усовершенствование (усилие?) контроля в сфере электронных коммуникаций, определение широкополосного доступа в интернет наряду с голосовой связью универсальными услугами, тарифное регулирование и установление тарифов на рынке электронных коммуникаций Украины, а также ужесточение ответственности за нарушение законодательства об электронных коммуникации.

Подразумевается, что пропускная способность канала в рамках выделенного соединения должна быть соответствующей для обеспечения доступа потребителей к таким сервисам:



электронная почта;

поисковые системы, позволяющие искать и находить любой вид информации;

обучение в Интернете;

Интернет — газеты или новости;

сервис, помогающий покупать или заказывать товары или услуги в режиме онлайн;

Интернет-банкинг;

доступ к услугам электронного управления;

социальные медиа и мгновенные сообщения;

звонки и видеозвонки (стандартного качества).



Депутаты предлагают, что тарифы на универсальные услуги устанавливают сами поставщики электронных коммуникационных услуг. То есть, интернет-провайдеры. Но для потребителей, чей среднемесячный совокупный семейный доход в расчете на одно лицо за полгода ниже граничного значения для получения налоговой социальной льготы, государство обеспечивает компенсацию расходов на получение универсальных услуг.

Кроме того, Национальным регулятор должен будет периодически (минимум раз в 5 лет) проводить анализ рынка соответствующей универсальной услуги в определенном регионе. Если в результате анализа рынка будет установлено, что рынок является конкурентным, государство не осуществляет его регулирования. Если же анализ покажет, что рынок нуждается в регулировании, национальный регулятор вправе наложить регуляторные обязательства на поставщиков универсальных услуг имеющие существенное рыночное влияние в этом регионе:

по расширению территории предоставления услуги;

по цене предоставления услуги (приведение к размеру себестоимости с учетом прибыли или размеру цены на аналогичном конкурентном рынке);

о совместном использовании инфраструктуры электронных коммуникационных сетей, если это необходимо для предоставления универсальных услуг.

Иными словами, регулятор (в данном случае НКРСИ) сможет контролировать все аспекты работы интернет-провайдеров.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении профильных комитетов. Надо ли лишний раз напомнить, что законопроекту для вступления в силу еще предстоит пройти все необходимые этапы (голосование в ВРУ и подписание президентом).

Источник: ВРУ и Liga.Tech