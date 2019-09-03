Законопроект №1083 о блокировке серых телефонов по IMEI и обязательной регистрации мобильных абонентов отозван на доработку

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Зарегистрированный на прошлой неделе в Верховной раде законопроект №1083 «Про електронні комунікації», предлагающий блокировать серые телефоны по IMEI и ввести обязательную регистрацию мобильных абонентов, ожидаемо вызвал бурное недовольство у общественности. И вот сегодня стало известно, что законопроект был отозван из Верховной рады для доработки. Об этом сообщил один из соавторов и председатель Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко, который обратился к председателю ВРУ Дмитрию Разумкову с соответствующим запросом.

Одразу можу сказати, що я вважаю, що всі інформаційні вкиди не мали під собою жодного підгрунтя. І закон потрібен! Як… Опубліковано Олександром Федієнком Вівторок, 3 вересня 2019 р.

Комментируя отзыв законопроекта, Александр Федиенко особо подчеркнул, что не считает, что закон нарушает принципы свободы, а «информационные вбросы не имели под собой никаких оснований».

«В этих постах и комментариях почему-то не упоминается, что, к примеру, регистрация абонентов является важным шагом к реализации программы «Государство в смартфоне» для предоставления цифровых услуг, в том числе и полноценного внедрения MobileID, развития системы мобильных платежей и других сервисов, что предусмотрено требованиями Указа Президента №588» – объяснил Александр Федиенко в интервью internet.ua. «Несмотря на то, что над разработкой данного законопроекта трудились представители всех ключевых отраслевых организаций и порядка тридцати приглашенных экспертов, проект документа был поддан критике со стороны общественности. Было решено провести дополнительный «краш-тест» документа».

В ближайшее время авторы планируют провести расширенные консультации с общественностью и своеобразный ликбез – объяснить украинцам, что документ в себе несет, и почему его принятие необходимо как телеком-отрасли, так и стране в целом.

Что сулит законопроект №1083 мы подробно рассказывали в нашем предыдущем материале.

Источник: internet.ua