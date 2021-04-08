В рамках реорганизации Atari создаёт два подразделения: игровое Atari Gaming и криптовалютное Atari Blockchain





Компания Atari всё больше смещает фокус в сторону криптовалют. Она заявила о создании двух новых подразделений Atari Gaming и Atari Blockchain, а также о перестановках среди руководителей.

В заявлении компании сказано, что её нынешний генеральный директор Фредерик Чесне «сосредоточится на лицензировании и Atari Blockchain». Его сменил на посту руководителя нынешний председатель совета директоров Уэйд Розен. Он, в свою очередь, похвалил работу Чесне и заявил, что тот «унаследовал ситуацию, обремененную долгами» и «устранил долги и осуществил значительный поворот» во время своего пребывания в должности, обеспечив выход Atari за пределы игрового рынка.

Столь радикальные изменения в деятельности компании могут вызывать удивление. Начнём с токена Atari. Компания заявила, что её «основная цель – стать платёжным средством для индустрии интерактивных развлечений». При этом в компании считают, что токен будет полезен и для других отраслей. А заявление «в конечном итоге мы предполагаем, что токен Atari будет доступен во всём мире в качестве средства платежа» и вывсе выглядит излишне амбициозным.

Затем компания объявила о партнёрстве с Decentral Games с целью создания казино под брендом Atari в игровом районе Vegas City в метавселенной Decentraland, которое основано на Ethereum. После этого Atari заинтересовалась рынком невзаимозаменяемых токенов (NFT). Компания заявила, что «добилась огромных успехов в лицензировании брендов, связанных с Atari, для использования в NFT» и «ожидает, что это сыграет ещё большую роль в нашей стратегии лицензирования в ближайшие годы».

В то же время, несмотря на успехи на рынках криптовалют, игровой бизнес компании развивается не столь динамично. Ещё в 2017 году была анонсирована игровая консоль Atari, которая в 2018 году в рамках ребрендинга получила название VCS. Её планировалось выпустить в 2019 году (сначала в июле, потом в конце года), затем – в 2020 году (в марте, весной, летом, в декабре). И даже сейчас устройство всё ещё ограничено предварительными заказами, а к фактическим поставкам уже планируется приступить весной 2021 года. Разработка консоли сопровождалась скандалом. Бывший инженер устройства подал в суд в 2020 году, утверждая, что компания должна ему выплатить зарплату за 6 месяцев. Таким образом, у игрового направления явно имеются проблемы. Вероятно, этим и вызвано желание отделить приоритетное криптовалютное направление Atari Blockchain от проблемного и потенциально убыточного игрового бизнеса Atari Gaming. Анонс компании также позволяет предположить, что она больше не ориентирована на игровое оборудование. В той части релиза, который посвящён Atari VCS, говорится, что компания продолжит поддерживать консоль «с помощью значимого стороннего контента и эксклюзивного собственного контента» и «Atari будет выпускать инструменты, которые позволят создавать свои собственные классические игры для Atari (начиная с Atari 2600)».

Источник: tomshardware