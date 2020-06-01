Atari обещает в этом месяце выпустить первые 500 экземпляров консоли Atari VCS за $390, она поддерживает современные и ретро-игры, а также онлайн-сервисы Netflix, Disney+ и т.д.





Спустя три года после первых известий о разработке новой игровой консоли Atari компания наконец готова выпустить ее на рынок. Представители компании официально сообщили, что первая партия в составе 500 экземпляров Atari VCS будет собрана и отгружена заказчикам уже в середине текущего месяца. Отметим, что этой партией Atari порадует лишь небольшую часть фанатов ретрогейминга, так как в ходе краудфандинга предзаказы успели осуществить почти 12 тысяч человек.

Впрочем, с учетом того периода времени, которое уже ждут игроки, любое движение в правильном направлении можно только приветствовать. Если с качеством первой партии не будет проблем, то производитель перейдет на этап мелкосерийной сборки, которые обеспечит более крупные партии консолей.

Отметим, что на данный момент Atari все еще не озвучила финальные характеристики новинки, что немудрено с учетом длительности цикла проектирования — за это время можно было несколько раз обновить аппаратную платформу на более актуальную. Также пока неизвестна стартовая линейка игр (обещают более 100 игр), однако как только первые заказчики получат свои экземпляры мы наверняка узнаем все подробности о Atari VCS.

Ранее сообщалось, что при создании Atari VCS разработчики вдохновлялись моделью Atari 2600 Video Computer System, при этом новинка рассчитана на запуск не только ретро-игр, но и современных проектов (к примеру, Fortnite), правда с ограничениями качества изображения, а также онлайн-сервисов вроде Youtube, Netflix, Disney+ и т.д.





Подобную функциональность должна обеспечить связка из кастомного процессора AMD Ryzen с интегрированной графикой Radeon, 4/8 ГБ ОЗУ и Atari OS на базе Debian Linux, стоимость решения составит $390.

Напомним, что в начале года в США собирались построить сеть брендированных отелей Atari для геймеров с игровыми залами, оборудованием для стриминга и т.п., а полученные доходы направить в том числе на разработку и выпуск новой консоли.

Источник: Engadget