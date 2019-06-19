В Samsung говорят, что складной смартфон Galaxy Fold «готов выйти на рынок»





В начале этого года компания Samsung анонсировала выпуск складного смартфона Galaxy Fold. Но первые образцы, отправленные на обзоры журналистам, вышли из строя буквально за пару дней. Позже компания полностью отложила запуск этой модели из-за выявленных проблем в конструкции, которые вызывали выход из строя дисплея. Но теперь, похоже, специалисты Samsung смогли устранить обнаруженный дефект, и, по словам представителя компании, смартфон Galaxy Fold «готов выйти на рынок».

Так, вице-президент Samsung Display Ким Сон Чхел заявил, что «большинство проблем с дисплеем устранены, и Galaxy Fold готов выйти на рынок». Samsung Display — дочерняя компания, которая предоставляет складные дисплеи для этого устройства. Он также добавил, что возлагает большие надежды на устройство.

Вместе с тем, Ким Сон Чхел не уточнил каких-либо подробностей о сроках этого «выхода на рынок». Предыдущие утечки свидетельствовали, что в конце этого месяца Samsung проведёт специальный брифинг для прессы, а продажи обновлённого Galaxy Fold начнутся уже в июле. Но позже в компании опровергли информацию о подготовке брифинга в этом месяце.

Источник: sammobile