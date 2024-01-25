В Seeds of Bravery начинают принимать заявки от стартапов на получение грантов до €50 тыс.

В конце прошлого года сообщалось о запуске новой инициативы Seeds of Bravery (UASEEDs), направленной на поддержку украинской технологической экосистемы. А теперь в рамках этой платформы начинается отбор стартапов по 5 направлениям с различными возможностями.

Бизнес и инновационные услуги

Гранты до €10 тыс.

Цель — совершенствование бизнес-моделей, планов и стратегий роста. Кроме финансовой поддержки, бенефициары также могут присоединиться к сообществам инвесторов и акселераторов как в Украине, так и в ЕС, получить доступ к мероприятиям по поиску партнеров, а также возможность воспользоваться бесплатными билетами на международные технологические конференции.

Инновационное предпринимательство

Гранты до €25 тыс.

Цель — поддержка непрерывности бизнеса и создание компаний под руководством женщин. Бенефициары также получат доступ к широкому спектру активностей, включая поиск партнеров из ЕС и мировых технологических сообществ, сетей инвесторов и акселераторов, 2-недельной онлайн-программе Market Fast Track и специализированному тренингу для женщин-предпринимателей.

Инкубаторы глубоких технологий

Гранты до €25 тыс.

Цель — поддержка стартапов на ранних стадиях для проведения тестирования пользователей или спроса, валидации прототипов и других ключевых инновационных задач, предшествующих выходу на уровень MVP. Кроме финансовой поддержки, программа также предлагает нефинансовые преимущества, которые включают знакомство с растущим технологическим сообществом ЕС и мира, участие в программе ускоренного выхода на рынок, вступление в специализированный Deep Tech акселератор, а также доступ к сети инвесторов и акселераторов.

Восстановление Украины

Гранты до €25 тыс.

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Цель — развивать инновационные продукты/услуги для быстрого восстановления послевоенной Украины. Программа нацелена на технологические МСП с уровнем технологической готовности (TRL) 7 или выше. Поддержка расширяется путем поиска партнеров, программы Market Fast Track, Digital and Deep Tech Booster (3-месячной программы акселерации и менторства), Funding Lab (тренингов по написанию проектных заявок и питчинга для улучшения доступа к финансированию), Finance Booster (4-недельной программы инвестиционной готовности) и доступа к мощной сети инвесторов и акселераторов.

Масштабирование и акселерация в сфере глубоких технологий

Гранты до €50 тыс.

Цель — масштабирование прототипов, которые успешно прошли пилотный запуск, и расширение рыночного охвата для компаний с TRL 7 или выше. Нефинансовые услуги включают возможность получения технологических билетов в коворкинги и релевантные конференции по всему миру, доступ к инвесторам и акселераторам, Market and Legal Lab (юридические услуги для стартапов, выходящих на рынки ЕС и мира), Finance Booster, Funding Lab, знакомство с мировыми технологическими сообществами, а также ряд специализированных лабораторий и программ (таких, как Digital and Deep Tech Booster и специализированный тренинг для женщин-предпринимательниц).

Узнать подробности о проекте Seeds of Bravery и подать заявки на гранты можно по следующей ссылке.