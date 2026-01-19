Модер запустил Windows 95 внутри новой игры Hytale — ее называют Minecraft 2.0

Сообщество модеров активно взялось за творчество внутри Hytale, которая появилась в раннем доступе в прошлый вторник. Windows 95 хорошо работает в игре, которая похожа на новый Minecraft.

Tom’s Hardware рассказывает, что Hytale — одна из самых «горячих» игр 2026 года, которая сочетает нечто похожее на Minecraft и RPG-песочницу. Она возникла благодаря усилиям команды Hypixel, корни которой уходят в 2015 год. Разработка пережила несколько взлетов и падений, проект даже был отменен в июне 2025 года. Это и ее последующее возрождение оригинальным создателем теперь кажется PR-ходом.

Садату Сахибу, известному как iamcxv7, удалось не только запустить Windows 95 внутри Hytale — он запустил в ней Minecraft, что очень символично. Более того, он запустил Hytale внутри Hytale. Естественно, сразу возникают мысли о Doom. Да, его тоже уже запустили в Hytale, еще до выхода игры.

COMMUNITY SHOWCASE: A community member ran Windows95 in Hytale! This was made by @iamcxv711 pic.twitter.com/mon88oDFns — HytaleModding (@HytaleModding) January 18, 2026

Видео показывает, что Windows 95 работает без каких-либо существенных сбоев. Взаимодействие кажется трудным, но, вероятно, только из-за использования джойстика в качестве контроллера. Если бы можно было использовать компьютерную мышь и клавиатуру, все было бы удобнее.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

На прошлой неделе Hytale произвела фурор, когда вышла в ранний доступ. Согласно сообщениям, в день запуска в ней было 2,8 млн игроков, а более 420 000 зрителей на Twitch сделали ее игрой номер один по количеству просмотров в мире. Уже существует большое сообщество модеров Hytale, и это не случайно. Ведь игра в своей основе была создана для модов, и имеет «инструменты, прежде всего, для создателей, для создания собственного контента, крафта и мини-игр, запуска серверов сообщества».