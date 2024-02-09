В январе искусственный голос президента США Джо Байдена по телефону призвал демократов Нью-Гемпшира пропустить праймериз.

Согласно решению Федеральной комиссии по связи (FCC) роботизированные звонки с использованием голосов, сгенерированных искусственным интеллектом, отныне будут регулироваться Законом о защите потребителей телефонных услуг. По сути, регулятор просто проголосовал за то, что такие голоса тоже являются «искусственными», то есть незаконными для звонков.

Следователи, изучавшие фейковый звонок Байдена, недавно пришли к выводу, что голос был сгенерированный инструментом ElevenLabs, а сам звонок поступил от подозрительного телекоммуникационного провайдера Lingo, который также проходил через многие другие телекомы. FCC отмечает, что компания (как бы она ни называлась) годами занималась незаконными звонками.

Закон о защите потребителей телефонных услуг запрещает использование искусственных или предварительно записанных голосов в большинстве неэкстренных звонков «без предварительного четкого согласия абонента» и предусматривает штрафные санкции за нарушение.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.