В США установленные мощности электростанций на возобновляемой энергии впервые превзошли угольные





Согласно отчёту Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (FERC), в апреле электростанции на возобновляемых источниках энергии впервые превзошли по мощностям электростанции на базе угля. Это означает, что они теперь могут производить больше чистой энергии, которая становится дешевле.

В 2016 году уголь утратил статус короля энергетической отрасли США в значительной степени из-за так называемого бума сланцевого газа. В штатах появилось много дешёвого природного газа, который использовали в целях получения энергии. В апреле текущего года общая генерирующая мощность электростанций на базе угля составила 257,48 ГВт. Суммарная установленная мощность возобновляемой электроэнергии, включая солнечный свет, водные потоки, ветер и геотермальную теплоту, достигла 257,53 ГВт.

Таким образом доля мощностей электростанций на базе возобновляемых источников энергии составила 21,56%, тогда как доля угольных электростанций снизилась с 23,04% до 21,55%. Разница незначительная, но важен сам факт, который позволяет предположить, что в ближайшие месяцы этот разрыв увеличится. В отчёте FERC также отмечается, что доля «зелёной» энергии в США ежегодно растёт в среднем на 1%, поэтому к 2022 году на неё будет приходиться почти четверть всех имеющихся в штатах установленных мощностей.

Тем временем аппетиты американцев к использованию угля продолжают снижаться. По данным Управления по энергетической информации США, с момента своего пика в 2008 году потребление угля в США достигло самого низкого за последние 40 лет уровня.

Источник: Engadget