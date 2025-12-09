В Steam начался Фестиваль спорта — F1 Manager, theHunter и другие со скидками до 90%

В Steam стартовала предпоследняя распродажа этого года — Фестиваль спорта, где можно найти кучу игр про бои без правил, футбол, баскетбол и другие.
Акция со скидками от 10% до 90% продлится до 15 декабря. Через несколько дней после этого стартует последняя большая распродажа 2025 года, посвященный рождественско-новогоднему периоду. А пока мы традиционно собрали для вас список игр со скидками, которые можно приобрести прямо сейчас.
Более дорогие игры в Steam на распродаже
- PGA TOUR 2K25 — ₴1 200 (-60%)
- NBA 2K26 — ₴1 034 (-55%)
- WWE 2K25 — ₴857 (-67%)
- Undisputed — ₴666 (-50%)
Более дешевые игры в Steam на распродаже
- Tape to Tape — ₴311 (-25%)
- Nice Day for Fishing — ₴310 (-50%)
- Hoop Land — ₴292 (-10%)
- Shredders — ₴250 (-34%)
- Football Coach: College Dynasty — ₴207 (-50%)
- Way of the Hunter — ₴199 (-60%)
- Hellish Quart — ₴187 (-50%)
- F1 Manager 2024 — ₴182 (-75%)
- EA SPORTS PGA TOUR — ₴169 (-90%)
- Super Mega Baseball 4 — ₴149 (-90%)
- Captain Tsubasa: Rise of New Champions — ₴143 (-88%)
- Lethal League Blaze — ₴139 (-50%)
- Descenders — ₴82 (-75%)
- Nine-Ball Roulette — ₴79 (-20%)
- Golf It! — ₴55 (-65%)
- theHunter: Call of the Wild — ₴45 (-89%)
- Super Blood Hockey — ₴32 (-90%)
Напомним, что Valve объявила расписание фестивалей и распродаж Steam на первую половину 2026-го. В следующем году скидки и акции так же будут происходить ежемесячно.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: