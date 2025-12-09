Новости Игры 09.12.2025 comment views icon

В Steam начался Фестиваль спорта — F1 Manager, theHunter и другие со скидками до 90%

В Steam стартовала предпоследняя распродажа этого года — Фестиваль спорта, где можно найти кучу игр про бои без правил, футбол, баскетбол и другие.

Акция со скидками от 10% до 90% продлится до 15 декабря. Через несколько дней после этого стартует последняя большая распродажа 2025 года, посвященный рождественско-новогоднему периоду. А пока мы традиционно собрали для вас список игр со скидками, которые можно приобрести прямо сейчас.

Более дорогие игры в Steam на распродаже

Более дешевые игры в Steam на распродаже

Напомним, что Valve объявила расписание фестивалей и распродаж Steam на первую половину 2026-го. В следующем году скидки и акции так же будут происходить ежемесячно.

