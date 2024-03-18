В Steam новый рекорд — более 36 млн одновременных игроков

Платформа Steam продолжает ставить рекорды по количеству одновременных пользователей уже третью неделю подряд. С началом весны активность пользователей увеличивается с каждыми выходными, и сейчас это позволило установить новый рекорд.

2 марта — 34 298 950 одновременных пользователей

10 марта — 35 385 530 одновременных пользователей

18 марта — 36 354 393 одновременных пользователя

Не исключено, что рекордное количество одновременных игроков частично вызвано Весенней распродажей в Steam. Игроки приобрели желанные игры со скидками и начали активно играть в них.

ТОП 10 лучших игр в Steam за последние 24 часа:

CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) — 1 425 033 игрока DOTA 2 — 725 429 игроков PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) — 706 785 игроков Apex Legends — 434 411 игроков Jedi Fallen Order 2 (предположительно Star Wars Jedi: Fallen Order 2) — 378 370 игроков Escape from Tarkov — 276 440 игроков Source SDK Base 2007 (набор инструментов для разработки игр) — 216 523 игрока Rainbow Six: Siege — 201 933 игрока GTA 5 — 185 713 игроков Baldur’s Gate 3 — 149 943 игрока

Counter Strike начала набирать популярность после запуска второй итерации игры, работающей на Source 2 Engine. Остальной список также демонстрирует некоторые изменения по сравнению с предыдущим рекордным днем (11 марта). Ранее такие популярные игры, как Phantom Parlu и Last Era, выпали из топ-10. Phantom Parlu опустился на 11 место (138 585 игроков), а Last Era за последние 24 часа достигла пика в 119 642 игрока.

Источник: gizmochina

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