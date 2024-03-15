В Steam началась весенняя распродажа — скидки достигают 95%

Приход весны в Steam решили отпраздновать сезонной распродажей игр. Сервис предлагает «взглянуть» и «послушать» игры со скидками.
В течение весенней распродажи Steam предлагает скидки и демоверсии тысяч игр на любой вкус. С полным перечнем игр со скидками можно ознакомиться на главной странице сервиса. Также сервис подготовил подборки игр по жанрам. И еще отдельно предлагаются большие скидки на игры в отдельных франшизах. Например, на некоторые игры серии Need for Speed предусмотрены скидки на уровне 90-95%, Civilization — до 91%, Fallout — до 75%, DOOM — до 80%.
Подборка игр со скидками с весенней распродажи в Steam
- Cyberpunk 2077 — 549 грн (-50%)
- Sid Meier’s Civilization VI Anthology — 544 грн (-84%)
- Baldur’s Gate 3 — 809 грн (-10%)
- STAR WARS Jedi: Survivor — 764 грн (-55%)
- Resident Evil 4 — 1029 грн (-25%)
- Sherlock Holmes The Awakened — 364 грн (-60%)
- Starfield — 1 138 грн (-33%)
- Mass Effect Legendary Edition — 224 грн (-85%)
- Mortal Kombat 1 — 1109 грн (-40%)
- Spider-Man: Miles Morales — 899 грн (-40%)
- Resident Evil 2 Remake — 316 грн (-75%)
- Hogwarts Legacy — 799 грн (-50%)
- Cities: Skylines II — 1 097 грн (-10%)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition — 313 грн (-63%)
- Diablo IV — 1 224 грн (-50%)
Весенняя распродажа Steam будет проходить до 21 марта, 19:00 по Киеву. Во время распродажи также ежедневно можно получать бесплатные наклейки.
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