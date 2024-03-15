В Steam началась весенняя распродажа — скидки достигают 95%

Приход весны в Steam решили отпраздновать сезонной распродажей игр. Сервис предлагает «взглянуть» и «послушать» игры со скидками.

В течение весенней распродажи Steam предлагает скидки и демоверсии тысяч игр на любой вкус. С полным перечнем игр со скидками можно ознакомиться на главной странице сервиса. Также сервис подготовил подборки игр по жанрам. И еще отдельно предлагаются большие скидки на игры в отдельных франшизах. Например, на некоторые игры серии Need for Speed предусмотрены скидки на уровне 90-95%, Civilization — до 91%, Fallout — до 75%, DOOM — до 80%.

Подборка игр со скидками с весенней распродажи в Steam

Весенняя распродажа Steam будет проходить до 21 марта, 19:00 по Киеву. Во время распродажи также ежедневно можно получать бесплатные наклейки.

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