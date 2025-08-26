В Steam стартовал фестиваль "стрелялок" от третьего лица — Tom Clancy's, Uncharted и другие со скидками до -90%

Летний сезон в Steam завершает фестиваль «стрелялок» от третьего лица, на котором можно найти сотни игр этого жанра по приятным ценам. Скидки достигают до -90%.

Распродажа предлагает немало популярных ААА-игр, так и небольшие инди-проекты. Кроме скидок Valve известна тем, что иногда раздает предметы для профиля, поэтому на этот раз исключения не было. Бесплатно можно выхватить аватар, рамку и наклейку для аккаунта Steam — чтобы получить тыкайте здесь. И традиционно мы подготовили небольшой список игр, которые можно приобрести на фестивале.

Игры на фестивале Steam «стрелялок» от третьего лица от более дорогих к более дешевым

Steam завершит фестиваль «стрелялок» от третьего лица 1 сентября. После этого нас ждет фестиваль политических симуляторов. Вместе с тем Valve объявила планы на первую половину 2026 года — и там различные акции также будут ежемесячно по несколько раз.