В Steam стартовала Осенняя распродажа, запущено голосование за номинантов премии Steam Awards 2018

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Как и обещали предыдущие утечки, 21 ноября в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала Осенняя распродажа. Традиционно, пользователям сервиса предлагается возможности приобрести тысячи игр с существенными скидками. В отдельных случаях скидки могут достигать 85% от первоначальной стоимости. Распродажа продлится до 27 ноября.

Вместе с Осенней распродажей было запущено голосование за номинантов собственной премии Steam Awards 2018.

«Вновь пришло время собрать Комитет по отбору качественных игр, чья единственная цель — наградить лучших из лучших за прошедший год. В этот опытный орган входят те, кто больше всего смыслят в оценивании игр: вы! Именно вы определите, кто поднял планку мастерства, руководствуясь принципами столь же уникальными, что и наши участники. Поэтому представляем несколько новых категорий, в которых будут соревноваться игры. Выбор за вами — выдвигайте своих номинантов!»

Общественности предлагают выбрать наилучших кандидатов на получение премии в следующих номинациях:

Игра года;

Игра года в виртуальной реальности;

Любимое дитя;

Лучший разработчик;

Лучшее окружение;

Друг познаётся в игре;

Лучшая альтернативная история;

Кладезь машинного веселья.

Голосуя за номинантов и выполняя некоторые другие простейшие задания, пользователи могут получить и улучшить значок Steam.

Промежуточные итоги голосования будут подведены в декабре одновременно со стартом Зимней распродажи. Тогда же будет запущено новое голосование, которое позволит выбрать победителей в каждой номинации.