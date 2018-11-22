В Steam стартовала Осенняя распродажа, запущено голосование за номинантов премии Steam Awards 2018
Как и обещали предыдущие утечки, 21 ноября в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала Осенняя распродажа. Традиционно, пользователям сервиса предлагается возможности приобрести тысячи игр с существенными скидками. В отдельных случаях скидки могут достигать 85% от первоначальной стоимости. Распродажа продлится до 27 ноября.
Вместе с Осенней распродажей было запущено голосование за номинантов собственной премии Steam Awards 2018.
«Вновь пришло время собрать Комитет по отбору качественных игр, чья единственная цель — наградить лучших из лучших за прошедший год. В этот опытный орган входят те, кто больше всего смыслят в оценивании игр: вы! Именно вы определите, кто поднял планку мастерства, руководствуясь принципами столь же уникальными, что и наши участники. Поэтому представляем несколько новых категорий, в которых будут соревноваться игры. Выбор за вами — выдвигайте своих номинантов!»
Общественности предлагают выбрать наилучших кандидатов на получение премии в следующих номинациях:
- Игра года;
- Игра года в виртуальной реальности;
- Любимое дитя;
- Лучший разработчик;
- Лучшее окружение;
- Друг познаётся в игре;
- Лучшая альтернативная история;
- Кладезь машинного веселья.
Голосуя за номинантов и выполняя некоторые другие простейшие задания, пользователи могут получить и улучшить значок Steam.
Промежуточные итоги голосования будут подведены в декабре одновременно со стартом Зимней распродажи. Тогда же будет запущено новое голосование, которое позволит выбрать победителей в каждой номинации.