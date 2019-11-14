В свежей версии браузера Opera для ПК обновилась адресная строка, дизайн закладок и истории, а также появилась возможность увидеть заблокированные веб-трекеры





Предыдущая версия браузера Opera для ПК получила улучшенный блокировщик трекеров, ускоряющий скорость работы на 20%, а в новом релизе (Opera 65) появилась возможность увидеть, какие именно трекеры блокируются на каждой веб-странице. По мнению разработчиков, это повышает осведомленность пользователей о том, как осуществляется трекинг в сети.

Новый блокировщик трекеров Opera может быть включен в меню простой настройки или же непосредственно в настройках браузера. Сразу после активации в адресной строке появляется иконка щита, где можно увидеть количество заблокированных трекеров и их список. Функция может быть отключена для отдельных сайтов.

Блокировщик трекеров использует в своей работе технологию EasyPrivacy Tracking Protection List. Она работает так же, как и встроенный блокировщик рекламы в Opera, обнаруживая известные скрипты трекеров и блокируя их. Сразу после включения функция позволяет увеличить скорость загрузки сайтов в среднем на 20%, при этом повысив степень защищенности персональных данных пользователя.

В сегодняшнем релизе Opera также представила адресную строку в новом дизайне. Это изменение является финальным в серии обновлений дизайна, запущенной в апреле этого года как часть релиза Reborn 3. Новая адресная строка понижает яркость текущей открытой страницы, что в результате позволяет достичь улучшенной визуальной четкости и помогает пользователю сфокусироваться на поиске.

Адресная строка также позволяет легче увидеть подсказки на основе истории браузинга, а также закладки и элементы экспресс-панели: теперь Opera сначала отображает названия сайтов, а затем их гиперссылки. Это помогает быстрее сориентироваться среди предлагаемых сайтов. Сами сайты, появляющиеся в адресной строке, также стали более различимыми, поскольку каждый из них теперь содержит свое лого. Пользователь может быстро открыть один из недавно посещенных веб-сайтов, введя ключевое слово.

Opera также переработала дизайн разделов Закладки и История, которые теперь могут быть открыты прямо в боковой панели браузера. Это значит, что оба этих раздела появились как независимые элементы в боковой панели и теперь стало еще легче возвращаться к сохраненным или недавно посещенным веб-сайтам. Раздел История теперь также отображает недавно закрытые вкладки.

Источник: Opera