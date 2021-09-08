В Uplay началась осенняя распродажа с раздачей Far Cry 3 на ПК
В цифровом магазине Ubisoft Store проходит осенняя распродажа, в рамках которой бесплатно раздают стандартное издание Far Cry 3 на ПК.
Забрать ПК-версию Far Cry 3 можно на специальной странице — для этого надо войти под своей учетной записью Uplay (или зарегистрироваться в Ubisoft Connect, если у вас еще нет аккаунта). Раздача продлится до 11 сентября 10:30 по киевскому времени.
В раздаче участвует только стандартная версия для ПК (версии для консолей не участвуют), а значит все вышедшие дополнении при желании надо будет докупить отдельно. Кроме того, поиграть в нее можно будет через фирменный лаунчер Uplay (в библиотеку Steam или даже Epic Games Store ее никак не добавить).
Far Cry 3 вышла в ноябре 2012 года, и получила в целом положительные оценки критиков и игроков — ее рейтинг на Metacritic составил 88 из 100 и 8,4 из 10 соответственно.
Очевидно, что раздача Far Cry 3 приурочена к грядущему релизу шестой части серии боевиков в открытом мире Far Cry 6 — она выйдет 7 октября на ПК, обоих поколениях Xbox и PlayStation, а также сервисах Stadia и Luna.
В рамках осенней распродажи Ubisoft также предлагает скидки до 80% почти на 340 игр в своем онлайн-магазине. Ниже мы отобрали некоторые наиболее (субъективно) интересные предложения.
Подборка игр со скидками с осенней распродажи в Ubisoft Store
- Assassin’s Creed Valhalla — 71,99 доллара (скидка 40%)
- Ghost Recon Breakpoint — 15 долларов (скидка 75%)
- Immortals Fenyx Rising — 24 доллара (скидка 60%)
- Rainbow Six Siege — 5 долларов (скидка 75%)
- Watch Dogs Legion — 24 доллара (скидка 60%)